台有苗可麗「韓劇超愛打巴掌」！　10經典吵架畫面：飯捲、五花肉暴甩

記者張筱涵／綜合報導

提到台灣的八點檔戲劇，許多觀眾腦海中立即浮現的畫面，就是劇情中層出不窮的狗血情節，例如變臉、爭產、非親生子女等橋段，加上演員們一貫浮誇卻極具張力的表演，成為了台灣本土戲劇文化中無法忽略的標誌。而提到演員，苗可麗的「連環炮」台詞更是代表性之一，她的戲劇演出情緒激昂、台詞爆炸性強，幾乎成為台灣八點檔的經典元素。

▲苗可麗的連環炮是台灣八點檔經典。（圖／翻攝自YouTube）



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然而，若把目光放到韓國戲劇市場，其實也存在著與台灣八點檔性質相似的「鄉土劇」，當地稱之為「日日連續劇」（일일연속극，簡稱「日日劇」）。這類戲劇幾乎每個電視台都有固定時段播出，時長通常為一小時左右，且每年都會產出不少充滿戲劇張力、狗血劇情的作品，吸引各年齡層的觀眾。

其中，韓劇「日日劇」中最為人津津樂道的元素之一，便是各式各樣的「賞巴掌」名場面，這樣的橋段設計不僅能夠瞬間將劇情的衝突推至高點，也成為一種讓觀眾宣洩情緒的戲劇手法。

從基礎的「徒手打巴掌」來看，就有許多經典場景。比如《驅魔麵館》中，獄中大姐伸出大手，一巴掌直接將反派女擊暈；又或者在《結婚作詞，離婚作曲2》中，成勛飾演的角色遭遇雙臉連續巴掌攻擊，讓觀眾看得目瞪口呆。

▼徒手賞巴掌經典合輯。（影片／取自YouTube／제범tv，如遭刪除請見諒）



進階版的「道具打巴掌」更是精彩絕倫，讓劇情增添不少戲劇效果。例如使用「食物」作為武器，像是白蘿蔔、蔥、泡菜、五花肉、飯捲、義大利麵、大醬、披薩、蛋糕、炸醬麵等各式食材，輪番上陣，成為韓劇中別具一格的經典畫面。這些畫面不僅充滿戲劇性，也展現了韓劇在處理「狗血情節」上的創意與幽默，成為許多觀眾津津樂道的話題。

▲泡菜巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲蛋糕巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲白蘿蔔巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲義大利麵巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲大醬巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲飯捲巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲炸醬麵巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲五花肉巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

▲海帶巴掌。（圖／翻攝自YouTube）