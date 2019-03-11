《驚奇隊長》全球吸金140億！破2大紀錄「影史女性電影開片冠軍」

記者洪文／綜合報導

漫威工作室第21部電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）上映首周末，橫掃全球票房4.55億美金（約140.5億台幣），包括北美票房1.53億美金（約47.2億台幣）、海外3.02億美金（約93.3億台幣），成為全球影史女性電影開片票房冠軍。

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▲《驚奇隊長》票房開出紅盤，「呆頭鵝」橘貓也爆紅。（圖／迪士尼提供）



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《驚奇隊長》全球票房4.55億美金，超越2017年《美女與野獸》3.57億美金，成為全球影史女性電影開片票房冠軍（北美地區仍是《美女與野獸》居冠），也是2019年至今全球開片票房冠軍，更是全球影史開片票房第6名，超越去年同期票房成績。

同時，《驚奇隊長》海外3.02億美金，也是海外影史開片票房第5名，僅次於《玩命關頭8》（4.43億美金）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（3.82億美金）、《侏羅紀世界》（3.36億美金）、《哈利波特：死神的聖物ll》（3.14億美金）。

北美地區，《驚奇隊長》北美票房1.53億美金，為去年7月《超人特攻隊2》之後的最高開片票房，不僅超越DC電影《神力女超人》1.03億美金，也是漫威電影美國開片票房第7名，僅次於《復仇者聯盟》系列1至3集、《黑豹》、《美國隊長3：英雄內戰》、《鋼鐵人3》。

海外地區，《驚奇隊長》海外票房3.02億美金，僅次於《復仇者聯盟3：無限之戰》6.450億美金，其中中國大陸票房8930萬美金（6.04億人民幣）吸金最多，其次為南韓票房2410萬美金、英國票房1680萬美金、巴西票房1340萬美金。

《驚奇隊長》耗資1.5億美金，漫威總裁凱文費吉再度為漫威電影創下紀錄，也是該公司品牌與迪士尼行銷宣傳實力的證明，觀眾並未受到先前《爛番茄》網站惡意負評而影響票房，購票觀眾約55％至58％為男性，不只讓1、2月票房低迷的好萊塢帶來一注強心針，更為去年同期票房增長50％。