陳天仁拚主角苦練琴　媽勸別當演員「快找人嫁了」

記者李欣容／台北報導

女星陳天仁在八大新戲《90後的我們》飾演女主角施小憶，第一次當女主角，她力求完美，不只自己的台詞，就連對手演員台詞也都背熟，過去在節目上比賽，為了自彈自唱練到手差點起水泡，但媽媽卻希望她過穩定生活，一直要她快找人嫁了。

▲陳天仁在《90後的我們》飾演施小憶。（圖／記者張一中攝）

陳天仁除了自己的台詞背熟外，連對手演員的台詞也背好，但也因為這樣她的情緒太快丟出去，導演告訴她，「妳現在是女主角，不需要急著把東西丟出去，而是要把別人的東西收過來，讓自己在狀態內，慢慢來沒關係。」

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陳天仁在《娛樂百分百》「誕生吧！巨星」單元獲得最佳女主角，因而有機會接演《90後的我們》，陳天仁透露，「一開始是放鬆比，覺得輸贏不重要，結果我發現我每次比賽都超認真準備，認真到我有一集彈鋼琴，每天彈4小時以上，一直彈，回過頭才發現真的豁出去的比。」

▲陳天仁練琴練到手差點起水泡。（圖／記者張一中攝）

陳天仁自彈自唱莫文蔚的《慢慢喜歡你》，和鋼琴從陌生到熟悉，練到手指都快起水泡，她笑稱自己有強迫症，「我那時後真的快瘋了，我哥都覺得是發生什麼事，每天回家我都在彈，而且都彈重複的東西到凌晨1、2點。」就連爸媽看了都傻眼，跟她說，「要是讀書可以這麼認真就好。」

▲陳天仁出席八大電視《一起幹大事》、《90後的我們》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）

陳天仁解釋，她知道爸媽一定會看節目，更要努力表現，證明自己的實力，起初媽媽也阻止她走這行，「她說不要再玩了，趕快找人嫁了，生個小孩，不希望我過不穩定的生活。」

▲陳天仁小時候身體很差，常跑醫院。（圖／記者張一中攝）

加上拍戲常常沒日沒夜，「我以前身體很差，一個月會看3次醫生，後來就有找營養師、中醫師調身體就ok了。」陳天仁不希望身體差變成媽媽阻止她走演藝圈的理由，先顧好自己，才能朝目標邁進，「以前會很在意他們想法，哭戲一想到家人就想哭，現在至少我知道自己在幹嘛，是開心快樂的，這很重要！」

▲左起陳信維、陳天仁、李㼈、邱宇辰出席八大電視《一起幹大事》、《90後的我們》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）