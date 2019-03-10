地方單親媽私訊求助　李㼈二話不說…買奶粉「整箱送去」

記者李欣容／台北報導

李㼈、邱宇辰今（10日）出席八大新戲《一起幹大事》記者會，劇中李㼈熱心助人桃花旺，私下他也常收到網友私訊求助，曾有單親媽媽向他吐露難處，他二話不說，和太太一起買了奶粉送去。

▲李㼈戲裡戲外桃花都旺。（圖／記者張一中攝）

李㼈在新戲中飾演「林志堅」，在市場熱心助人，雖有苗可麗這個老婆，但仍擋不了桃花找上門。李㼈平時也常收到熱情粉絲傳愛慕訊息，「她會很明示，不是暗示，說你要我做什麼都可以，要不要我陪你，看到這個我一率不回，不可能嘛，開玩笑，這會出大事！」

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▲李㼈，邱宇辰二度合作。（圖／記者張一中攝）

李㼈在演藝圈闖到多年，人脈廣闊，也常收到朋友拜託幫忙喬事情，「我自己朋友是一定幫，但是有些粉絲團留言，看了我都覺得太可憐，我不能幫啊（借錢），有一個就會有一萬個，而且不知道真假。」

雖然不能借錢，但若能提供物資解困，他絕不吝嗇，「有些是單親媽媽，我會物資寄給她，我跟我太太，買奶粉什麼的整箱寄給她，希望是真的啦。」

這次跟邱宇辰在戲裡演父子，兩人過去在電影《鬥魚》飾演叔姪，做盡壞事，這回他們要一起做好事，能跟李㼈再次合作，邱宇辰也直喊期待。

▲左起楊騰、許巧薇、賴雅琪、李㼈、邱宇辰、李相林、邱九儒出席八大電視《一起幹大事》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）