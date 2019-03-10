邱宇辰市場殺價被打槍　老闆「放生」後糗回頭掏錢

記者李欣容／台北報導

邱宇辰在新戲《一起幹大事》中飾演在市場長大的林偉，現實生活中是阿嬤帶大的他，有空也會到市場買菜，從小聽著大人們殺價，有次想模仿，老闆卻不放在眼裡，最後只好摸摸鼻子回頭掏錢。邱宇辰近來戲約滿滿，卻都是輕喜劇，他笑說，「怕演了壞人就定型啦！」

▲邱宇辰出席八大電視《一起幹大事》、《90後的我們》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）

邱宇辰拍完電影《鬥魚》就緊接著進到電視劇《我是顧家男》劇組，現在三立《你有念大學嗎？》也在趕拍中，而新戲《一起幹大事》他又是飾演男主角，和李㼈再續電影前緣飾演父子，每天忙得不可開交，他卻覺得很充實。

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當初在電影飾演的豹哥是大反派，邱宇辰說，「怕演了壞人就定型了，但我在《百分百》是比較活潑好玩一點，很感謝製作人給我這次機會。」

▲邱宇辰和角色一樣，在菜市場長大。（圖／記者張一中攝）

從小他聽阿嬤在市場買菜殺價，覺得大人殺價怎麼都這麼兇狠，眼神要相當堅定，邱宇辰說，有次他想學長輩殺價，隨便喊了個價錢，和老闆談判不成，他假裝不買扭頭就走，以為老闆會追上，沒想到老闆還真的「放生」他這個客人，最後還是自己回頭乖乖把錢掏出來。

除此之外，他發現菜攤阿姨都很親切，把客人當自己兒子在看，每次見他都叫他帥哥，「在菜市場長大都會誤以為自己是帥哥欸，長大後出來發現，欸是不是騙人啊，好像大家都滿帥的啊！」

▲左起陳信維、陳天仁、李㼈、邱宇辰出席《一起幹大事》、《90後的我們》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）