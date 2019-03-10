電影院買爆米花⋯抬頭一看「店員是驚奇隊長本人」　網推爆：太幸運

記者洪文／綜合報導

漫威電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）席捲全球，不少觀眾搶在首周去電影院朝聖，美國一名男觀眾一如平常去影城買爆米花，抬頭一看眼前穿著「驚奇隊長」配色復古外套的女店員，竟然就是女主角布麗拉森（Brie Larson）本人，讓他開心與對方自拍，照片立刻被網友推爆：「太幸運！」

▲「驚奇隊長」布麗拉森親自到影城宣傳。（圖／翻攝自Raddit）



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即使《驚奇隊長》票房大賣，打破《復仇者聯盟3：無限之戰》之後10個月以來，美國開片最高票房成績，不過女主角布麗拉森仍穿上全套「驚奇隊長」配色復古休閒服，現身美國連鎖影城AMC，甚至擔任一日店員，在販賣部親自裝爆米花、可樂服務觀眾，面對觀眾求自拍來者不拒，相當親民。

▲▼「驚奇隊長」布麗拉森親自到影城宣傳。（圖／翻攝自Instagram／captainmarvelofficial）



照片一出立刻被網友推爆，「太幸運」、「好羨慕」、「太親民了」、「你確定她不是史克魯爾人假扮的嗎」、「如何證明你是驚奇隊長」、「奧斯卡影后願意放低身段裝爆米花，了不起」、「今天的店員特別漂亮」、「這位店員給虧嗎」、「可惡，想要這套服裝」、「二刷還能見到女神嗎」。

▲「驚奇隊長」布麗拉森親自到影城宣傳。（圖／翻攝自Instagram／captainmarvelofficial）

《驚奇隊長》台灣上映4天票房破億，北美上映2天粗估1.56億美金，為2019年開片票房最高電影，更是去年4月《復仇者聯盟3：無限之戰》至今10個月以來最高開片票房，外媒《CNN》以標題「拯救2019年票房」為題報導，「2019年在沒有《黑豹》的情況下，使得好萊塢進入票房寒冬，《驚奇隊長》很快能終止這樣的局面。」