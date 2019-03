驚奇隊長會時光跳躍？　親自解答「為何狠心看復仇者變XX」

文/十月凱文

電影《驚奇隊長》自從上映以來廣受好評,也開出亮麗票房,不過曾在1995年來到地球的「驚奇隊長」卡蘿·丹弗斯(Carol Danvers),在解決地球危機之後就暫時離開,雖說電影有所解答,但對影迷來說,內心裡仍有許多問題,現在,「驚奇隊長」就來親自回答!

1. 驚奇隊長可以「跳躍時空」嗎?

飾演「神盾局局長」尼克·福瑞(Nick Fury)的男星山繆·傑克森(Samuel L. Jackson),先前曾在《ET Online》訪問提及「驚奇隊長」可以穿越時空,這讓外界相當感興趣,認為她有可能,能夠在《復仇者聯盟4:終局之戰》當中發揮作用,順利回到過去打敗強敵薩諾斯。

然而,影迷可能要失望了!布麗·拉森(Brie Larson)在接受《Wired》訪問時,聽到這個傳聞,她直接否認。

「時空旅行?不,我不會時空旅行,我的意思是說,我認為她的角色在時間上會讓人有點錯亂,為何容顏沒有變?但不用擔心,也許她只是用了比較好的護膚保養品而已。」

隨後山繆·傑克森也否認先前的發言,說他之前只是開玩笑而已。

2. 為何之前復仇者聯盟有難,驚奇隊長不來幫忙?

這一點就要由「神盾局局長」來解答,山繆·傑克森在接受《Cinema Blend》訪問的時候,就表示在,《驚奇隊長》的片尾,卡蘿交給他一個呼叫器,僅限於緊急狀況才能使用,他也一直把這件事情記在心中。

「卡蘿說過只有在緊急狀況下可以找她,其他狀況皆可由在場人員處理,當初只是外星人入侵,這些英雄們可以處理,還沒發生有一半人口死亡,然後完全束手無策的狀態,我們最後遇到了一個緊急狀態,我認為她應該要在場,這是史無前例的慘況,我們該如何應對?我沒辦法,如果我無法掌控大局,我需要有一個人幫忙我處理這些事,這些英雄可以應付一般的世界末日災難,但這個擁有所有無限寶石的反派,則需要更多幫手。」

是的,也就是說在《復仇者聯盟3》的一開始,局長尼克·福瑞還相信這群英雄可以幫忙解決這些災難,一直到全地球的一半人口消失,他才驚覺,完了,真的危險了,才會想到「驚奇隊長」。

3. 驚奇隊長打得贏超人嗎?

雖然兩位超級英雄分屬不同陣營,一個在漫威,一個在DC,看起來完全不可能碰面,但他們有沒有可能合作對打,如果對打,誰會勝利呢?

布麗·拉森最近也在《Wired》回應這個疑問。

布麗·拉森一看到有網友提問這個問題,立刻回答:「我不敢相信這個問題你也需要Google,拜託,這還用說嗎?」就跳到下一題,這個回應相當有趣,是否表示她就是驚奇隊長,怎會問她誰強誰弱的問題,或是她覺得這個問題沒有回答的必要。

看完《驚奇隊長》後,相信大家還有不少問題,這一切就等接下來的《復仇者聯盟4:終局之戰》上映,也許我們可以知道更多。