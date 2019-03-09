ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

驚奇隊長會時光跳躍？　親自解答「為何狠心看復仇者變XX」

文／十月凱文

※溫馨提醒：下文有《驚奇隊長》劇情內容，請斟酌閱讀

電影《驚奇隊長》自從上映以來廣受好評，也開出亮麗票房，不過曾在1995年來到地球的「驚奇隊長」卡蘿·丹弗斯（Carol Danvers），在解決地球危機之後就暫時離開，雖說電影有所解答，但對影迷來說，內心裡仍有許多問題，現在，「驚奇隊長」就來親自回答！

1. 驚奇隊長可以「跳躍時空」嗎？

飾演「神盾局局長」尼克·福瑞（Nick Fury）的男星山繆·傑克森（Samuel L. Jackson），先前曾在《ET Online》訪問提及「驚奇隊長」可以穿越時空，這讓外界相當感興趣，認為她有可能，能夠在《復仇者聯盟4：終局之戰》當中發揮作用，順利回到過去打敗強敵薩諾斯。

請繼續往下閱讀...

然而，影迷可能要失望了！布麗·拉森（Brie Larson）在接受《Wired》訪問時，聽到這個傳聞，她直接否認。

「時空旅行？不，我不會時空旅行，我的意思是說，我認為她的角色在時間上會讓人有點錯亂，為何容顏沒有變？但不用擔心，也許她只是用了比較好的護膚保養品而已。」

隨後山繆·傑克森也否認先前的發言，說他之前只是開玩笑而已。

2. 為何之前復仇者聯盟有難，驚奇隊長不來幫忙？

這一點就要由「神盾局局長」來解答，山繆·傑克森在接受《Cinema Blend》訪問的時候，就表示在，《驚奇隊長》的片尾，卡蘿交給他一個呼叫器，僅限於緊急狀況才能使用，他也一直把這件事情記在心中。

「卡蘿說過只有在緊急狀況下可以找她，其他狀況皆可由在場人員處理，當初只是外星人入侵，這些英雄們可以處理，還沒發生有一半人口死亡，然後完全束手無策的狀態，我們最後遇到了一個緊急狀態，我認為她應該要在場，這是史無前例的慘況，我們該如何應對？我沒辦法，如果我無法掌控大局，我需要有一個人幫忙我處理這些事，這些英雄可以應付一般的世界末日災難，但這個擁有所有無限寶石的反派，則需要更多幫手。

是的，也就是說在《復仇者聯盟3》的一開始，局長尼克·福瑞還相信這群英雄可以幫忙解決這些災難，一直到全地球的一半人口消失，他才驚覺，完了，真的危險了，才會想到「驚奇隊長」。

3. 驚奇隊長打得贏超人嗎？

雖然兩位超級英雄分屬不同陣營，一個在漫威，一個在DC，看起來完全不可能碰面，但他們有沒有可能合作對打，如果對打，誰會勝利呢？

布麗·拉森最近也在《Wired》回應這個疑問。

布麗·拉森一看到有網友提問這個問題，立刻回答：「我不敢相信這個問題你也需要Google，拜託，這還用說嗎？」就跳到下一題，這個回應相當有趣，是否表示她就是驚奇隊長，怎會問她誰強誰弱的問題，或是她覺得這個問題沒有回答的必要。

看完《驚奇隊長》後，相信大家還有不少問題，這一切就等接下來的《復仇者聯盟4：終局之戰》上映，也許我們可以知道更多。

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

Jennie突衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱　飆吞CD實力

Jennie突衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱　飆吞CD實力

特斯拉砍半價！　賈靜雯套用「修杰楷理論」妙回

特斯拉砍半價！　賈靜雯套用「修杰楷理論」妙回

趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？

趙麗穎婚前「4度爆懷孕」都否認！　結婚5個月生了…網傻眼：打多少次臉？

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

Jennie突衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱　飆吞CD實力

特斯拉砍半價！　賈靜雯套用「修杰楷理論」妙回

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

十月凱文, 漫威電影, 電影, 驚奇隊長, 救復仇者, 復仇者聯盟4, 卡蘿·丹弗斯, 山繆·傑克森, 布麗·拉森

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭起底
  2. 別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察
  3. 少女俞利出發訪寶島！　興奮喊話：見台灣家人的路上～
  4. 王淨雨中慘摔雙腿掛彩　冷到皮皮挫靠「烤地瓜機」取暖
  5. 娶到3000億賭王千金！「小7歲學霸未婚夫」驚人身家起底　網錯愕：大學還沒畢業
  6. Lulu新照自誇蔡依林　網原想虧還好…「一看照片」：真的超像！
  7. 3月還有12組、9專場要開！2019韓星訪台資訊懶人包
  8. 快訊／張書豪證實分手圈外女友7個月！　認了「回歸朋友關係」
  9. 獨／小蠻1週狂瘦3kg　公開「吃超飽菜單」聚餐也不怕
  10. 起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366