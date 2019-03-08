地表最強《驚奇隊長》！回到90年代　看「英雄中的英雄」逆轉霸權

文／十月凱文

等待這麼久，《驚奇隊長》總算上映！要知道早從2012年的《復仇者聯盟》開始，漫威總裁凱文費吉就積極想將一名女性超級英雄的故事搬上大銀幕，他們選擇的目標就只有一個，那就是第二代「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯。

※溫馨提醒：下文有《驚奇隊長》劇情內容，請斟酌閱讀

∥熱血度★★★★★

∥燒腦度★★★☆☆

∥精彩度★★★★☆

∥特效★★★☆☆

∥幽默度★★★★☆

∥漫威老影迷的感動度★★★★★

∥3D推薦度★★☆☆☆

∥建議票價350元



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事實上在原作者Kelly Sue DeConnick（她本人也有在《驚奇隊長》客串演出）剛出版漫畫時，擁有無限神力、可以自由飛行的卡蘿丹佛斯曾引來不少質疑。卡蘿的個性較為強硬，不像其他女英雄，她多次挺身主動對抗男性霸權，是比較激烈敢言的女權捍衛者，講話尖銳、有時甚至得理不饒人、運動細胞又極佳，除了對抗敵人之外，也得對抗男性霸權，這是她一生所背負的薛西弗斯的石頭。

多年之後我們才有了《驚奇隊長》，電影又把她的力量設定到最強，就連薩諾斯都無法輕易取勝。

卡蘿丹佛斯在現今才登場，她的存在有其意義。在電影裡面，卡蘿從小生長在都是男性的家庭，即便她很強，爸爸依舊不准她玩賽車、不准玩任何激烈運動。但是卡蘿不願屈服，每次被打倒，都要拼命站起來，即使身處於1990年代，身處於美國空軍，她也要登上戰鬥機努力去戰鬥。

而那時的《捍衛戰士》還只能讓健壯的帥哥上飛機呢。

原本以為「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯也會是女權的提倡者，但其實不然。我們在這部電影裡面看到的，其實是卡蘿在受盡各種壓迫之後，仍要闖出屬於自己的一片天，當她的敵人們調侃她「不懂得善用這些能力」，她卻能夠在反轉之際展現自己真正的力量。

「是我一直壓抑了自己的力量。」

在眾多的男性霸權包圍之下，卡蘿丹佛斯被要求只能是其中一名聽從命令的戰士。她明明沒那麼脆弱，卻只能夠臣服，當她終於釋放自己的能力，飛天遁地，那些原本看不起她的男人們，都只能夠落荒而逃。他們從來都不知道，這個女人，原本比他們想像中還要強大。

《驚奇隊長》是好看的電影，整部電影偷偷蘊含著女權主義的思辨，一名女戰士從一開始對上司的孺慕，到後來對於一切信仰的破滅，以及最後重建信仰的動人旅程，看著她雙拳一揮，勇猛的保護弱小、擊退強權，實在是過癮極了。

當然身為漫威系列作影迷的我們，也能在片中看到「神盾局局長」尼克福瑞、考森探員、控訴者羅南這些角色的往日面貌，他們當初到底是發生什麼事，才會有現今的個性，《驚奇隊長》都會逐一娓娓道來。

當然不僅於此，故事設定在1990年代，一如TLC、非凡人物、超脫樂團等音樂也逐一襯底成為電影配樂，還有公共電話亭、百視達以及B.B.Call，讓我們突然驚覺，這就是我們都曾活過來的1990年代啊！那時候，東尼史塔克還沒做出鋼鐵人、美國隊長正在冰河裡沉睡著、雷神索爾還沒來到地球，不過有個女英雄，正默默保護著我們。

這麼偉大，最美好的都叫做回憶，最勇敢的都叫做英雄。我們知道，在很多年以後，驚奇隊長會再度來到，拯救復仇者聯盟。她是英雄中的英雄，因為這樣，我們永遠崇拜她。

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