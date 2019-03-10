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CNN：《驚奇隊長》拯救2019年票房　終結好萊塢10個月寒冬

記者洪文／綜合報導

漫威工作室第21部電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）台灣上映4天票房破億，北美上映2天粗估1.56億美金，為2019年開片票房最高電影，外媒《CNN》以標題「拯救2019年票房」形容2018年聖誕節至今好萊塢慘淡的票房，今年2月甚至比去年同期下滑38％。

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▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供） 

《驚奇隊長》北美周五上映首日票房6140萬美金，成為去年4月《復仇者聯盟3：無限之戰》至今最高開片票房，也是漫威電影宇宙2008年以來開片票房第7名，僅次於《復仇者聯盟》1至3集、《黑豹》、《美國隊長3》、《鋼鐵人3》。

不僅如此，《驚奇隊長》已是美國影史女性擔任主角電影票房第4名，僅次於《美女與野獸》、《Star Wars：最後的絕地武士》、《Star Wars：原力覺醒》，也是山謬傑克森主演電影至今票房第4名，僅次於《復仇者聯盟》、《復仇者聯盟2》、《超人特攻隊2》。

根據《CNN》報導，《異裂》是2019年至今北美票房最高的電影，其後《馴龍高手3》、《艾莉塔：戰鬥天使》等片表現不如預期，2月票房比去年《黑豹》同期下滑38％，2019年整體票房至今下降26％，「2019年在沒有《黑豹》的情況下，使得好萊塢進入票房寒冬，《驚奇隊長》很快能終止這樣的局面。」

《驚奇隊長》粗估首周末突破1.78億美金，Comscore （SCOR）分析師Paul Dergarabedian認為2019年沒有出現超級大片，「這真的很糟糕，沒有電影讓觀眾想要離開溫暖的家，但也許《驚奇隊長》可以改變這一點。」

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