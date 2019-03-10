《復仇者4》內部爆料正片細節！「驚奇隊長霸氣反應」索爾也服了

記者洪文／綜合報導

《驚奇隊長》票房大賣，緊接在下個月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）更加令人期待。迪士尼近日在2019年度股東大會播放最新片段，雖然影片可能不會在網路上曝光，有位自稱出席活動的網友透露細節，也解釋了為什麼驚奇隊長20年來不在地球的原因。

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）



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網友Scott Ladewig推特分享的《復仇者聯盟4：終局之戰》片段細節，上一集存活下來的超級英雄以及驚奇隊長，正在討論如何對抗薩諾斯，雖然涅布拉知道薩諾斯的位置，大家仍想知道成功的可能性，浩克好奇發問這次對抗跟以前有什麼不同，驚奇隊長霸氣回應：「現在我在這裡啊！」

接著，戰爭機器問了所有觀眾都想知道的事，就是驚奇隊長過去20年來在地球上失蹤的原因。她則回答，宇宙中其他星球需要幫助，可是這些星球沒有復仇者聯盟，因此她才會長年不在地球，此時索爾故意在她面前拿出暴風槌出來，沒想到她完全面不改色，這才讓索爾服氣：「我喜歡！」

▲《復仇者聯盟4》宣傳照片。（圖／翻攝自推特）



畫面最後切到太空艙，英雄們準備前往外太空，而火箭浣熊擔任驚奇隊長的副駕駛。火箭浣熊詢問船艙當中誰是第一次去外太空，結果美國隊長、黑寡婦、戰爭機器舉手，他便警告小心不要在船上嘔吐，當船艙進入外太空之後，鏡頭特寫美國隊長表情驚訝不已。

不過，Scott Ladewig指出，蟻人並未出現在上述任何鏡頭當中，可能這段畫面出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》的一開始，而蟻人應是後面才會出場。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。