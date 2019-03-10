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《驚奇隊長》4地雷！　神盾局長「嘴砲」硬撐124分鐘笑點

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

眾所皆知漫威一向非常敢用新導演來導MCU的英雄起源系列（當然也很敢中途換導演），這次他們請來的則是安娜波頓與瑞安弗雷克這對夫妻檔，這對夫妻檔的作品包括《我的左派老師》、《說來有點可笑》、《中年逆轉勝》等等，他們擅長用一種不刻意、嚴肅的角度來探討審視人生中會遇到的問題，以及逆境及多面向的議題。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》。（圖／迪士尼提供，以下皆同）

－－以下微雷－－

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眾所皆知漫威的起源英雄一向是順敘式的，一開始並未有擁有什麼超能力，或是高科技裝備，就算擁有天生神力的，也會因為某個目標或身負重任而展開一段自我成長的旅程，但這次驚奇隊長則是反其道而行，一開始就擁有獨特能力，卻不知道自己是誰而藉由片段的模糊回憶想找回自己真正身分。

照理說有了一個跳脫以往漫威框架的劇情故事應該是個成功的開始，但壞就壞在124分鐘的片長明顯不太足夠，以至於前面的節奏令人覺得有些混亂，到了中後段雖然漸入佳境，但觀眾似乎無法體會到這個角色的成長性就只是享受豐富的聲光視覺特效。本片的另一項優點則是片中充滿九十年代的懷舊風（百視達出租店、撥接式網路、下載讀取光碟），特別是加入各式各樣的九十年代暢銷金曲絕對能夠讓老樂迷相當感動。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

不過這部片的特效場面雖然華麗，但拳腳的動作打鬥場面看起來還是相當制式，剪輯也並不優異，因此並沒有令人感覺驚豔或血脈賁張。而筆者在觀看這部片的當下腦海一直浮現出《遺落戰境》這部電影，雖然並不完全一樣，但有部分劇情真的相當類似，也因此整體的劇情走向筆者大約看完10－20分鐘即可完全猜想得到，而劇情也真的一如想像中的發展。

這部片最要命的硬傷則是反派的塑造，這部電影雖然不像之前漫威電影的反派常陷入免洗的窠臼中，但它卻可說是「毫無反派」可言，雖然一部好的電影不一定非要有一個制式的反派角色，但一旦沒有了與正派角色站在強烈對立面的角色，總是會讓人感覺主角缺乏強烈的動機與不知為何而戰（尤其是在主角與其他角色實力完全不對等的情況下）。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

演員部分我很肯定影后布麗拉森的演技實力與她為戲下的鍛鍊特訓，為了維持良好的體態她非常認真地在做重訓，成果也是令人滿意的。但漫威英雄那種戲謔式的惡趣味與冷幽默式的打嘴砲在她身上套用怎麼樣就是不對味，包括了她前面與裘德洛的打情罵俏，中段與山謬傑克森的互虧嘴砲，都讓人感覺頗為出戲。不過值得肯定的是她的確有把這個角色的自信神采，甚至帶點自傲與自我為榮的神韻掌握得很好。

另外值得一提的是「偽反派」班曼德森，他的角色從一開始就不令人討厭，而當觀眾知道他真正的意圖後更是會同情與喜愛這個角色，再加上他本身的口音就相當好聽，搭配討喜的表演確實是一大亮點。

▲▼驚奇隊長（圖／迪士尼提供）

但其他的角色除了山謬的飾演當時還年輕的局長嘴砲依然突出以外（所有笑點幾乎都是靠他撐場），其他的角色都可以說是來打醬油的，尤其是裘德洛的角色定位可以說非常尷尬，開場像是卡蘿的導師但真正的身分揭露後卻又令人覺得毫無重要性及存在感。

而驚鴻一瞥由李佩斯飾演的羅南就更囧了，整部片出場不到五分鐘（可能連三分鐘都不到），卻在看到驚奇隊長大發神威後就立刻夾著尾巴跑走，完全感受不出是當初在星際異攻隊時那個有著強大威脅感的反派。相較之下這些所謂反派還完全不如「呆頭鵝」這隻貓咪的表現，雖然他不是普通的貓咪，但一部漫畫英雄電影刻意用貓賣萌來吸走甚至模糊觀眾的焦點其實不是很好的處理方式。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

至於很多人說這部電影並沒有刻意強調女性主義基本上我個人是認同的，因為主角在電影中已經是一個最強的存在了，也沒有必要再去刻意強調女權意識，而是誠如大多數意見所說的這是一個當妳身處在周遭男性居多的環境當下如何活出精采自我做最好的自己，這樣的表達方式筆者非常能認同，基本上作為一部起源電影本片雖然是及格，但明顯可以做得更好，也期待之後的續集能夠比本集再更上一層樓。

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