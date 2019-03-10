緋紅女巫獨家訪問暢談喪夫之痛《驚奇隊長》背後是真實故事

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

記者王筱筑／綜合報導

這集《星光好選喆》節目內容超多元，不僅要介紹國內外電影給大家，還有參加亞洲達人秀進擊的台灣之光舞團Manic Family來比舞！節目一開始更獨家邀請到大馬女神四葉草，和 主持人簡立喆 現場演唱她的超夯成名曲《好想你》，來段「嬌」點十足的開場。四葉草近期在泰國愛情喜劇《限時好友》客串演出，還與多國女歌手演唱電影主題曲，她可愛的模樣令女主角也吃醋？首次參與泰國電影拍攝的她，在語言不通的情況下如何完成拍攝？而看似甜美無憂的她，其實私下個性反差很大，還很「勞碌命」？節目中將會有更多四葉草的獨家分享。

38婦女節上映的國片《乳房》，在聳動的片名之下，其實是一部溫馨勵志的劇情片。講述主角們在人生最低潮時期，遇到能夠攜手走入人生另一階段的伴侶，不論戲裡或戲外都是圓夢的故事，因為記者出身的導演謝志文為了完成拍電影的夢想，竟然下重手賣房拍片？有「最美士官長」之稱的女主角劉香慈，在片中獻出首次一鏡到底的「剃頭」演出，還有男主角謝毅宏首登大銀幕就有反串女裝的驚人表現，兩位主角是如何突破心防，呈現最真實的表演？勇於追夢的新銳導演謝志文，及兩位男女主角，在接受《星光好選喆》專訪時與大家聊聊心路歷程。

▲（從左至右）《乳房》男主角謝毅宏、導演謝志文、《星光好選喆》主持人立喆、《乳房》女主角劉香慈。（圖／記者吳杰澄攝）

請繼續往下閱讀...

全球影迷都引頸期盼的漫威電影《驚奇隊長》果然勢如破竹，一上映就登上全球各地的票房冠軍，作為一部完美承先啟後，牽動《復仇者聯盟4》的走向，甚至為漫威下一個十年鋪了墊腳石的超級女英雄電影，片中將會有多少不容錯過的「看點」，以及這部電影背後的意義絕對不只是「超級英雄」的虛擬故事而已，更是真實人生？來看節目主持人立喆為影迷們帶來更多詳盡的「解密」影評。

▲伊莉莎白歐森接受ETtoday《星光好選喆》紅毯獨家訪問。（影／記者張凱喨攝）

期待《復仇者聯盟4》的同時，飾演「緋紅女巫」的女星伊莉莎白歐森，在她主演的影集《Sorry for your loss》飾演一位喪夫的年輕寡婦，而這部影集更是社群網站Facebook第一部大手筆拍攝的影視作品。在《復仇者聯盟3》最後緋紅女巫失去摯愛幻視，同樣都是面對「失去愛人」的共通點，伊莉莎白歐森對於兩個角色有什麼看法？導演、男主角、編劇也在獨家專訪中，大讚並分享和伊莉莎白歐森合作的感想。

▲▼唯一進擊《亞洲達人秀》的台灣隊伍Manic Family舞團，現正進行觀眾票選階段，懇請台灣網友支持投票。（圖／記者吳杰澄攝）

唯一代表台灣晉級才藝實境節目《亞洲達人秀》的超強舞團Maniac Family，接受《星光好選喆》節目獨家專訪，還現場大跳讓他們一舉在國際舞台上發光發熱的舞蹈「功夫flow」，現場比舞過招大秀好身手！每位團員背景職業相去甚遠，甚至還有學生和上班族，他們是如何努力不懈練習舞技，只為追求理想達到目標，還贏得嚴苛評審的青睞的？

國內外獨家連連的精彩專訪與花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《驚奇隊長》的驚奇標誌布貼組，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▼收看《星光好選喆》節目就有機會獲得《驚奇隊長》超炫布貼組。（圖／迪士尼提供）