歐陽妮妮《腦波》復工「體脂狂飆」　王子勸：不要再吃了！

記者李欣容／台北報導

歐陽妮妮休學接拍新戲《腦波小姐》，第一次當女主角沒多久，上個月就傳出停拍，今（9日）她出席保養飲品記者會時透露已經復拍10多天，現在只希望盡快拍完，開玩笑說，「每天看到劇組的人，大家應該都不太想看到對方了吧。」更說每天拍戲吃劇組便當讓她胖了不少。

▲歐陽妮妮出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

歐陽妮妮和王子（邱勝翊）今出席Chocola BB記者會，恰逢妮妮生日，王子特別準備蛋糕替她慶生，今年23歲的妮妮笑稱，「過20歲後對生日好像沒有像小時候那樣興奮，你（王子）應該也是吧，都30了。」讓王子哭笑不得。

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▲歐陽妮妮今過生日，滿23歲。（圖／記者張一中攝）

▲王子（右）、歐陽妮妮（左）一見面話匣子停不下來。（圖／記者張一中攝）

妮妮第一次演長片女主角，卻傳出停拍，本來預計2月底要殺青的戲，硬是拍了半年，被問到都休學接了戲卻面臨停拍，會不會覺得扼腕？

她倒是看很開，直說：「也不是為了這部戲（休學），剛好開學的時間點，跟這部戲開始差不多，具體發生什麼事不知道，但剛好我那陣子急性腸胃炎，讓身體好好休息了一下。」

▲王子（右）幫妮妮慶生。（圖／記者張一中攝）

妮妮近來在社群網站嚷嚷著自己變胖，她解釋：「我腰不太好，很容易閃到腰不能運動，拍戲不能運動，一吃便當就胖了，體重沒怎麼變，是體脂，現在22、23，之前最瘦有到17、18。」就連好久不見的王子看到她都猛搖頭，「傅娟姐都叫我跟妳說，不要再吃了。」

▲王子（左）猛虧妮妮變胖。（圖／記者張一中攝）