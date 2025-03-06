棄追《難哄》了嗎？白敬亭「5分鐘教科書演技」網服了：天選桑延

文／潘慧中

可能是《偷偷藏不住》2023年在華人圈掀起一波熱潮的關係，姐妹作《難哄》自選角就備受關注，未料開播後不是被指女主角遭性騷擾的戲份太多，就是被說男女主角的進度過於拖沓，引發不少觀眾直呼棄追。先不談原著本是如此，男女主角「互動拖戲」這點其實我並不覺得，尤其是看到第5集玩真心話大冒險的片段時，突然驚覺（內心）拉扯戲就是此劇最好看的地方，而白敬亭教科書等級的眼神演技也讓「桑延」瞬間幻化成一個有血有肉的身影，原著粉看完也服氣直誇他是「天選桑延」！

▲白敬亭演出了少年的破碎感。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）



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真心話大冒險的片段雖然只有約5分鐘，而且全員坐著沒有太大的動作，但白敬亭演出了桑延的強大與渺小。聽到大家起哄玩遊戲時，桑延的視線馬上看向溫以凡，彷彿已經猜中對方不會玩；溫以凡還搞不懂規則時，桑延光用眼睛就一秒讀懂對方的心思，直接出聲解圍；聽到溫以凡選了真心話、要稱讚青梅竹馬向朗的優點時，桑延先露出吃醋的小眼神，但輪到要稱讚他的優點，他又小心翼翼地向溫以凡投以期待眼神。

▲▼這5分鐘的眼神戲非常值得細品。（圖／翻攝自YouTube／優酷台灣）



而在向朗說出自己最遺憾的事情，是沒有遵守和溫以凡一起上宜荷大學的約定時，溫以凡倉促轉頭看向桑延。兩人對視，共同回想起那個雨夜，一個只會把一堆話埋在舌頭下，另一個則是再次確定自己當初是被遺棄的一方，眼神又哀又怨、既愛且恨。於是，桑延最後故意輸掉遊戲，豁出去坦承最近一次坐飛機前往的城市，就是有溫以凡在的宜荷。將最失自尊心的底牌全亮出來後，他堅定看著對方的反應。

▲真心話大冒險這個片段虐得太好看。（圖／翻攝自YouTube／優酷台灣）



這整段看似在玩遊戲，實則桑延用眼神無聲訴說10幾年來的牽掛，溫以凡始終是他的白月光，也正是因為這個片段，我才驚覺其實這個角色不好演。心儀女孩在他心底種下的傷，重擊了傲氣的他，但為了重新面對自己，他只能裝，裝作不以為意、裝作若無其事、裝作淡然自若。而這正是考驗白敬亭演技之處，他不但要詮釋出桑延若即若離的舉止，還要在細節處表現出他對溫以凡的情深意長。同樣的角色，有些演員可能只會演成很單一無聊的高冷校草，而忽略了桑延這個角色是很有層次的，委屈、怨懟，但溫以凡也是他割捨不下的心頭肉。

▲「桑延」這個角色很考驗白敬亭的演技。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）



幸好，白敬亭完全拿捏了這個角色，看似高冷，但沒有刻意耍帥，而是體現出桑延「很會裝」的傲嬌樣，嘴硬但眼神始終降落在心愛之人的身上，那份繾綣難捨，想要接近溫以凡又克制收回的閃爍，那種充滿傷感的悸動，試探自己是否仍在溫以凡心中有一席之地，白敬亭都掌握得很好，不會讓觀眾有割裂感，鏡頭一開拍，他就是桑延。

▲白敬亭完全掌握了「桑延」這個角色。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）



白敬亭其實是一個很值得挖掘的寶藏演員，我初見他是在改編自韓劇《未生》的職場劇《平凡的榮耀》，以隱忍演技呈現社畜面臨的困境；接著是《榮耀乒乓》，飾演的徐坦從實力墊底一路靠著勤奮走上冠軍路，白敬亭用細膩演技詮釋歷經打擊、徬徨、被放棄、想過妥協但最終堅持下去的少年；再來就是讓我徹底在坑底躺平的《你是我的城池營壘》，他塑造的特警邢克壘堅毅深情，沒有刻意營造英雄形象，而是用最真實的演技，呈現這份工作背後的擔當以及面對愛情時的純粹。

▲白敬亭以好作品證明實力。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）



直到近年的《八零九零》、《開端》、《南來北往》、《卿卿日常》和《長風渡》，白敬亭的演技越來越靈活，但仍能感受到他認真打磨每一個細節，只為用最精準的情緒讓觀眾共感角色，最終在《難哄》將演技推到了極致，輕巧地擊破千古以來的高冷校草套路，把藏在桑延痞帥外表下的細膩全揉進表演裡，喚醒你我那些怦然心動的瞬間，也成就了演員與觀眾之間的雙向奔赴。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net