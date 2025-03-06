ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳喬恩肉肉照「網友留言全一片拐彎」　自己也受不了：直接說我胖吧

記者張筱涵／綜合報導

陳喬恩近日在微博超話更新貼文，笑著表示在網路上看見一張自己臉肉肉的照片，但留言區都是些「美得讓人好安心」這類的留言，忍不住說：「直接說我胖了行吧？」以輕鬆語氣回應粉絲的熱情留言，引起廣泛討論。

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩時常透過社群平台與粉絲互動。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

陳喬恩身穿淺藍色羽絨外套，內搭高領毛衣，妝容精緻，散發溫暖氣息，不過與她平常V型小臉不同，當時有點肉肉的。陳喬恩點進這張照片的留言區，卻發現網友說「美得讓人好安心」、「國泰民安本人」、「自帶喜感」，讓她忍不住表示：「直接說我胖了行吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩發現自己臉肉肉的照片下留言都是花式拐彎的留言。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

網友們看了陳喬恩的幽默反應，也跟著被感染歡樂氣氛，「哈哈哈哈，這叫富態」「這是幸福肥」、「嬰兒肥而已，不是胖」、「圓圓的很可愛，看起來就讓人覺得安心。」甚至有人調皮表示：「或許不穿高領就不會顯得臉圓啦！」

粉絲們的留言展現滿滿愛意，不僅稱讚她的可愛，也有人詢問她的日常近況：「姐姐那邊天氣怎麼樣？我們這忽冷忽熱的！」還有人關心她的飲食：「今天中午又吃了什麼？」更有粉絲笑稱：「我們胖點怎麼了？這是對美食的尊重！」

雖然陳喬恩幽默地吐槽自己的「幸福肥」，但粉絲們的反應全是一片溫馨，紛紛誇讚她的美貌依舊，直呼：「這麼可愛的姐姐怎麼能不愛！」

►林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

►17歲偶像流出抽菸照「認了違法」　公司最終懲處：無限期暫停活動

►XIUMIN疑遭封殺！老闆MC夢「開戰SM娛樂」嗆有錄音檔：野蠻又暴力

► 朴善珠全中文互動台粉「還大秀台語」！　羞曝全靠1神器獲讚：太用心

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

川普演說「世界最強台積電」將在美打造地表最強晶片

推薦閱讀

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

王大陸10年前「瞪眼比中指」　凶照網朝聖：原來是預言！

王大陸10年前「瞪眼比中指」　凶照網朝聖：原來是預言！

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

大咖歌手低調現身信義區！　「趕春酒活動」1特徵秒被認出

大咖歌手低調現身信義區！　「趕春酒活動」1特徵秒被認出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

館長SWAG首戰「硬不起來」原因曝！　女優當面玩跳X...臉秒紅：我的第一次

陳致遠「改當工地工人」工作畫面曝光！老婆打氣…經紀人鬆口內幕

《木曜》陳百祥認「私下只聯絡3成員」　親揭遭泱泱惹怒飆罵內幕

曾智希「婚禮前1天就醫」結束後爆哭　揭尪想法不同步：強烈溝通過

林辰唏談15年開放式關係！　當年酒醒導演家主動：就想打一炮再走

黃子佼曬天倫「孟耿如變箭靶」！MeToo吹哨者：壞人沒活得苟延殘喘

300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

王大陸10年前「瞪眼比中指」　凶照網朝聖：原來是預言！

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居全被拍！經紀人認了：關係還是很好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳喬恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 胡瓜險因不習慣想回餐廳秀　他們勸說才成就電視人
  2. 小哈利認了「人生很混沌」！畢業陷惶恐…對伊能靜發脾氣：抗拒妳幫助
  3. 鄭中基赴美戒酒成功！　消失演藝圈5個月…近照曝光
  4. 螢幕前後差很多　胡瓜自認是I人從女兒身上學到1事
  5. 王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人
  6. NJZ揭露「房時赫黑暗手段」遭報復禁止活動　ADOR喊冤：藝人誤會了～
  7. 蔡燦得「加入民視八點檔」擔憂曝光　《橋牌社》陳文茜合體施明德
  8. 上村謙信「香港涉猥褻女翻譯」被捕開庭！陸粉：律師費別擔心有我
  9. 台灣史上最大馬戲帳篷在台南！　還原「幾米繪本」門票有市民優惠
  10. 鬼鬼第一次染金髮！「產後新造型曝光」 萬人驚艷：以為是韓國愛豆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366