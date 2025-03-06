陳喬恩肉肉照「網友留言全一片拐彎」　自己也受不了：直接說我胖吧

記者張筱涵／綜合報導

陳喬恩近日在微博超話更新貼文，笑著表示在網路上看見一張自己臉肉肉的照片，但留言區都是些「美得讓人好安心」這類的留言，忍不住說：「直接說我胖了行吧？」以輕鬆語氣回應粉絲的熱情留言，引起廣泛討論。

▲陳喬恩時常透過社群平台與粉絲互動。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）



陳喬恩身穿淺藍色羽絨外套，內搭高領毛衣，妝容精緻，散發溫暖氣息，不過與她平常V型小臉不同，當時有點肉肉的。陳喬恩點進這張照片的留言區，卻發現網友說「美得讓人好安心」、「國泰民安本人」、「自帶喜感」，讓她忍不住表示：「直接說我胖了行吧？」

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▲陳喬恩發現自己臉肉肉的照片下留言都是花式拐彎的留言。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）



網友們看了陳喬恩的幽默反應，也跟著被感染歡樂氣氛，「哈哈哈哈，這叫富態」「這是幸福肥」、「嬰兒肥而已，不是胖」、「圓圓的很可愛，看起來就讓人覺得安心。」甚至有人調皮表示：「或許不穿高領就不會顯得臉圓啦！」

粉絲們的留言展現滿滿愛意，不僅稱讚她的可愛，也有人詢問她的日常近況：「姐姐那邊天氣怎麼樣？我們這忽冷忽熱的！」還有人關心她的飲食：「今天中午又吃了什麼？」更有粉絲笑稱：「我們胖點怎麼了？這是對美食的尊重！」

雖然陳喬恩幽默地吐槽自己的「幸福肥」，但粉絲們的反應全是一片溫馨，紛紛誇讚她的美貌依舊，直呼：「這麼可愛的姐姐怎麼能不愛！」