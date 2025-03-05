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蕭淑慎老公「不會質疑太太任何事」　鬆口婚姻現況：我們很好！

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎在2017年和梁軒安結婚，不料昨（4）日卻突然在社群發布長文切割老公，除了表示彼此是獨立的個體之外，同時也強調「冤有頭債有主，以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰。」貼文曝光後立刻掀起討論，為此，梁軒安今（5）日透過臉書發聲了，「不會去質疑我太太任何事情，我們很好！」

▲▼梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲蕭淑慎、梁軒安2017年結婚。（圖／翻攝自Facebook／梁安 Eagle-軒爺）

針對蕭淑慎凌晨發布的聲明，梁軒安在文中表達對老婆的支持與信任，強調自己不會質疑對方的任何事，同時也表示，兩人的婚姻現況良好，生活非常幸福，要大家不用擔心，「我們很好，非常好。認真生活，才是真的。」他呼籲外界不必質疑夫妻倆的互動，也不需要關心他，「不要跑來跟我說『還好嗎』，保持情緒，保持理性，保持善良，保持尊重。」

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▲▼梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

▲梁軒安表示不會質疑老婆任何事。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安 Eagle-軒爺）

事實上，蕭淑慎昨（4）日發文強調，儘管他和梁軒安是夫妻，但在事業和人際關係上，彼此都是獨立的個體。她強調，無論是自己還是梁軒安，都沒有利用對方來獲得任何好處。最後，蕭淑慎呼籲外界尊重她與梁軒安，並表示，不希望日後再有人將夫妻倆的行為連結起來評論，「這是我的立場，也是我的底線。」

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梁軒安, 蕭淑慎, 結婚

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