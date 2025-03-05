陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

記者蔡宜芳／綜合報導

前職棒選手陳致遠與妻子林秀琴在去年7月投資餐廳，借此維持生計，怎料，他後來被資深媒體人林俊宏爆料，疑似因「假打卡」被抓包遭到開除。雖然陳致遠的經紀人當時澄清表示「沒有」，但陳致遠近來卻跑到工地工作。

▲陳致遠和林秀琴在去年7月回歸餐飲業，沒多久後卻爆出被炒魷魚。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠 Chen Can Change）

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林秀琴4日在粉絲專頁上傳一支影片，畫面中是陳致遠在工地做工的背影。林秀琴稱讚丈夫「認真的背影最帥氣」，並感性說道：「謝謝你一肩扛起甜蜜的負擔，你常說只要我喜歡的、女兒喜歡的，再辛苦都會讓我們擁有，but你更常說因為妳值得。」

▲林秀琴分享陳致遠做工的影片。（圖／翻攝自Facebook／陳致遠&林秀琴的樂fun人生。。。）

此前，陳致遠和妻子在2024年7月砸下六位數投資港式飲茶餐廳，重新回歸餐飲業的工作。不過，陳致遠在中信兄弟前球星周思齊退役時，突然張貼過去在球隊的片段，聲稱「老傳統、老戰友。當時我們真的很嗨」，讓許多球迷氣得出言撻伐，也間接影響了餐廳生意。

去年12月，媒體人林俊宏便在網路節目《下班鏡來講》透露，陳致遠「這幾天被人炒了」，並表示之所以會知道這個消息，是因為和餐廳老闆是朋友。林俊宏說，老闆查看陳致遠的上下班紀錄，發現陳致遠「你打卡、你人沒來嘛」。對此，根據《中時新聞網》報導，餐廳員工證實陳致遠夫婦已離開，不過陳致遠則否認這項消息，透過經紀人回應「沒有」。