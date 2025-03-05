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300壯士健身房倒了！「魔王」老闆突發不自殺聲明 爆遭威脅：弄死你

記者潘慧中／綜合報導

豪哥（許家豪）當年在節目《百戰百勝》、《百戰大勝利》因擔任「傻魔王」爆紅，後來懷著對健身的熱情，接手了知名健身房「300壯士」。未料經營超過10年後，他最近無預警宣布結束營業，並拍攝影片發出「不自殺聲明」！

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲豪哥突然宣布結束營業。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

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豪哥表示之前好不容易熬過疫情，眼見業績逐漸回穩，他決定下放權力，並且為了獎勵教練，他調整了獎金的抽成方式。沒想到過了半年，公司存款開始嚴重不足，導致獎金和房租都難以支付。

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥獎勵員工最後卻被掏空。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

當豪哥試圖調整制度時，不但遭受強烈反彈，還有教練直言「如果不支付獎金，那他們就不做業績，甚至會要求會員退費」。為了不讓公司空轉，他選擇和打鐵健身企業合作。

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲豪哥賣掉兩間店。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

然而，「對外講是合作，但事實上我是把三百壯士的品牌兩家店，西門店、板橋店直接賣給打鐵健身集團。」豪哥補充說道，並請對方協助支付相關費用。

打鐵方接手後隨即調查當初收支出現問題的原因，才發現有教練請款時，和實際消課的數字不一，以獲取更高額的抽成。此外，豪哥原以為打鐵方已按照合約去支付會員的退費，直到2024年底，不但突然被告知「他們不做了」，對方還稱「不需要負擔這些責任」，讓他相當錯愕。

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲豪哥公開對話截圖。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

不只這樣，打鐵方在元旦當天宣布終止合作後，豪哥被打鐵員工要求支付當月薪資，但這些人根本從未與他簽訂合約。他請對方向打鐵健身尋求解決，隔天卻接到「要你好看」、「許家豪我一定弄死你」的威脅電話。

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥透露遭威脅。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

▲▼豪哥 許家豪。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

因此，豪哥決定透過影片發布不自殺聲明，「哪天我不在、我不見的話，我希望有能力的朋友可以還我一個清白。」

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