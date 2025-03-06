王大陸10年前「瞪眼比中指」　凶照網朝聖：原來是預言！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸先是涉嫌逃兵役被調查，緊接著又捲入教唆傷害Uber司機事件，引發社會譁然。他與司機發生衝突時怒比中指，態度兇狠，網友挖出10年前合照，當時他朝著黃立成瞪眼比中指，照片如今掀起大票網友圍觀。

▲王大陸10年前「瞪眼比中指」。（圖／翻攝自臉書／黃立成）

王大陸2015年憑《我的少女時代》人氣飆漲，當時與黃立成合照，照片中他雙手比出中指，表現出挑釁的姿態，並瞪大雙眼著黃立成，整個模樣彷彿就是電影《我的少女時代》中的叛逆角色徐太宇。黃立成Tag對方幽默發文：「徐太宇想打就陪你打！」

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不料10年後王大陸涉及違法事件，網友紛紛來照片貼文處留言「原來黃立成是預言大師

」、「開扁」、「不像在開玩笑」、「滿滿的大鐵籠」、「麻吉大哥還在嗎」、「大陸尋仇」、「2025還在當徐太宇」。

王大陸涉及教唆傷害罪的事件發生在去年（2024）4月，他當時從台北市大安區復興南路一段搭車，準備前往位於信義區仁愛路四段的戶籍地，但途中認為司機繞路，雙方先在車上爆發第一次衝突，抵達目的地後，王大陸下車後發現自己的鑰匙遺留在車上，於是想開車門拿鑰匙，但因該車為特斯拉，王大陸打不開門，便怒敲車窗要求司機停車，雙方爆發第二次衝突，他向司機怒比中指，表情凶狠。且事後他向友人游翔閔抱怨，游疑似透過特殊管道非法取得司機個資，並撂人痛毆司機，檢警目前持續調查中。