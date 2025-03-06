Jacob Collier宣佈來台開唱　合唱Coldplay主唱神感動百萬人

記者蕭采薇／台北報導

英國當代音樂奇才Jacob Collier，宣布將於5月23日登上 Zepp New Taipei，獻出台灣專場演出初體驗。先前曾與酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬丁（Chris Martin）合唱《Fix You》的片段在網路瘋傳，他憑藉超凡音樂才華與獨特現場魅力，將為台灣樂迷打造一場前所未見的音樂饗宴。

▲Jacob Collier即將來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

Jacob Collier來自倫敦，音樂融合爵士、古典、流行與電子元素，出道以來已獲得7座葛萊美獎、16項提名，更是史上首位每張前五張專輯皆獲葛萊美獎的英國音樂人。今年，他以與Tori Kelly、John Legend合作的《Bridge Over Troubled Water》拿下「最佳編曲」大獎。

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先前Jacob Collier和酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬丁（Chris Martin）合唱《Fix You》的熱門片段，兩位音樂天才的共鳴讓現場觀眾感受到音樂魔力般的現場，尤其是現場大合唱的瞬間，有樂迷形容：「那一刻的全場合唱，真是有史以來最酷的事，像是進入了一條充滿天使的河流。」

▲Jacob Collier即將來台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

Jacob Collier不僅能演奏多種樂器，更擅長即興創作，讓每場演出都充滿驚喜，透過與觀眾的即興互動，讓全場成為音樂的一部分。他擅長引導觀眾分聲部合唱，打造獨一無二的「音樂實驗室」。《Jacob Collier《DJESSE WORLD TOUR》- Taipei 》台北演唱會將於5月23日晚間8點在Zepp New Taipei舉行，更多詳情請洽主辦單位。