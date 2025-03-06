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小孟老師／3月6日星座運勢　處女眼光用在財運上「勇敢挑戰」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：排除一切誤會

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感情：詩情畫意雅緻

財運：調整價值觀念

幸運色：深灰色

貴人：天秤

小人：牡羊

雙子座

工作：懂得控制局面

感情：主動安排約會

財運：新的進財管道

幸運色：冰晶色

貴人：天蠍

小人：處女

天秤座

工作：順利擺脫混亂

感情：用心打扮自己

財運：骨董品賺大錢

幸運色：天空藍

貴人：雙魚

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：職場領導有方

感情：伴侶要求不多

財運：信任團隊判斷

幸運色：金箔色

貴人：金牛

小人：獅子

金牛座

工作：解決棘手問題

感情：好朋友來相聚

財運：留心進場時機

幸運色：茶綠色

貴人：處女

小人：射手

處女座

工作：不怕困難挑戰

感情：熱情大方慷慨

財運：眼光精準獨特

幸運色：鵝黃色

貴人：巨蟹

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：積極提升技能

感情：溫馨浪漫約會

財運：完成階段目標

幸運色：亮橘色

貴人：射手

小人：雙子

天蠍座

工作：從中脫穎而出

感情：桃花運陸續來

財運：忙碌賺取投資

幸運色：亮綠色

貴人：雙子

小人：天蠍

雙魚座

工作：喜歡改變困難

感情：生活中有豔遇

財運：進場的好時機

幸運色：原木色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：自然成功結緣

感情：表達關心之情

財運：金融交易賺錢

幸運色：藍紫色

貴人：摩羯

小人：雙魚

獅子座

工作：逆轉負面形象

感情：主動伸出援手

財運：業績突然暴增

幸運色：泥土色

貴人：水瓶

小人：摩羯

射手座

工作：進修補充技能

感情：感情細水長流

財運：有價證券得利

幸運色：淺棕色

貴人：獅子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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