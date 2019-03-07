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孫盛希獲得王嘉爾肯定！　「這首神曲」打趴台灣參賽者

記者關韶文／台北報導

歌手孫盛希首度參加上海真人秀節目《這！就是原創》，在節目以《非關愛情》拿下第七名的好成績，獲得導師王嘉爾的肯定，直接晉級下一輪比賽，日前節目先導片已播出，孫盛希是台灣唯一進入「猛獸原創榜」前十名的選手，不少歌迷上線替她打氣。

在節目中，孫盛希的表現導師王爾嘉的大力讚賞，獲得如此多的好評，孫盛希也很感動說出自己的內心告白：「這幾年一直希望能儲備好滿滿的能量再參與比賽，過了五年…才真正調整好心態去參加這次的比賽，我覺得我準備好了！也對自己的創作有信心，再加上舞台經驗累積了一些，已經不像以前那麼容易緊張了，現在我把比賽當作是一個擴散我創作作品的平台，這個比賽會帶給我很多面向的成長。」

▲▼孫盛希,王詩安。（圖／滾石提供）

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▲▼孫盛希趁工作空黨和好友王詩安約會。（圖／滾石提供）

▲▼孫盛希,王詩安。（圖／滾石提供）

《非關愛情》這首歌得到節目的「猛獸原創榜」第7名，是台灣唯一進入「猛獸原創榜」前十名的選手，孫盛希開心表示：「沒想到自己可以進到前十名，覺得不可思議！很開心我的音樂在內地被肯定，也很謝謝粉絲們幫我投票，很用心的幫我集氣，讓我能順利晉級。」

工作空檔，孫盛希把握時光在上海到處走走觀光一下，和好友王詩安相約看夜景，王詩安立刻當地陪帶孫盛希去吃好吃的上海菜，孫盛希笑說：「很久沒見到我的姊子（孫盛希稱呼王詩安的名字），很開心！很感謝歌迷朋友送了我們一個相聚的機會。」

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孫盛希, 王嘉爾, 這就是原創

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