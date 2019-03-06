《三小一家人》玩失憶哏「男主角狂自婊」　觀眾笑到並軌

記者洪文／綜合報導

「冷面笑匠」丹尼伯恩（Dany Boon）在喜劇新作《三小一家人》（Family is Family）搖身巴黎設計師，地位崇高連文化部長都很景仰。但他設計的家具卻危機四伏、充滿笑果：優美的「三腳椅」坐上去會有生命危險；氣派的「巨石桌」讓人用餐如坐針氈；超高科技的電器衛浴，連上廁所都得閃躲熱水噴出，讓人望之卻步。丹尼伯恩藉該片嘲諷巴黎人的華而不實，言之有物又荒謬爆笑的劇情，不僅狂戳觀眾笑點，酸度破表更讓人豎指大讚，果然票房大賣14億台幣，大破他近年紀錄。

▲《三小一家人》劇照。（圖／海鵬提供）



丹尼伯恩在《三小一家人》飾演設計界的當紅炸子雞，不僅很會得獎、備獲文化部長重視，更風光於巴黎東京宮（Palais de Tokyo）舉辦個展。不料一場突如其來的車禍，意外讓他失去記憶，這才驚覺自己的設計問題百出：不僅獲獎肯定的三腳椅，竟能讓人跌成重傷；標榜包浩斯風格(德國藝術主義)的巨石餐桌，根本沒法好好坐著吃飯，實用性零。

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好笑的是，丹尼伯恩還在《三小一家人》浴室意外觸動感應器，被自己設計的高科技衛浴、噴出滾燙熱水而嚇得人仰馬翻，這幾場自作自受的狼狽戲，不僅讓人看得會心大笑，同時幽默時下設計的華而不實。

▲《三小一家人》劇照。（圖／海鵬提供）



這部紅遍法國的喜劇片《三小一家人》，故事描述一位內心自卑的建築設計師（丹尼伯恩），出生於鄉下卻對外宣稱是孤兒，好不容易擺脫鄉音、晉身都會名流，他在鄉下的家人卻突然現身巴黎，此時一場突如其來的車禍，雖讓他失去記憶，卻奇蹟挽救了他與家人的緊張關係。

丹尼伯恩不僅在《三小一家人》自編自導自演，更在片中大玩失憶哽，讓劇情不時來個大翻轉，也讓自己從貴氣的巴黎設計師，一夕間變回「鄉下俗」，反差之大令人乍舌。丹尼伯恩還異想天開，讓前度與現任情人片中相會，幽默讓他的前後任「丹尼女郎」同框演出，逗得觀眾又笑又感動，獲《費加洛報》盛讚「娛樂效果雙重滿分！」。

有趣的是，丹尼伯恩日前因為累過頭，被送到醫院吊點滴，竟巧合住進他片中扮「失憶男」的同一間病房，讓他當場驚嚇腿軟，驚呼「難道我真的失憶了？」，超真實反應讓醫護人員笑得不支倒地。這部「幽默又優雅」的喜劇電影《三小一家人》，昨晚在台舉行多場笑聲特映會，觀眾笑得滿地找牙。

《三小一家人》將於3月8日在台上映。