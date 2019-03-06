不許帶走我的ELF！　目睹歌迷被趕出場…SJ東海演唱會上狂喊：你要去哪

記者韓景樺／綜合報導

韓國偶像團體Super Junior的成員東海，不只帥氣外貌圈粉，又經常透過個人社群平台與粉絲互動，暖男形象深植人心。近日就有網友把東海為了幫偷拍粉絲解圍，不顧演唱會還在進行就直接大喊：「你不看我要去哪裡！」的動圖曝光，搞笑模樣讓不少網友直呼「這很李東海」。

▲Super Junior的東海外貌帥氣。（圖／翻攝自IG／leedonghae）

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Super Junior日前才剛結束首爾場的安可演唱會《SUPER SHOW 7S》，昨日（5日）韓國知名論壇上便出現一則名為「被趕出去就夠悲慘了 歐巴還叫了我」的搞笑貼文。原來是歌迷在演唱會時偷偷進行拍攝被發現，工作人員正準備把歌迷帶走時，卻被眼尖的東海給發現了！

照片中，只見東海站在欄杆邊，伸長了脖子對著歌迷不斷喊著：「呀！你不看我要去哪裡啊！」真摯卻讓人爆笑的發問，也讓下方的評論區陷入一片笑海。網友們紛紛回應， 「這段我回放了好幾遍」、「我看到的其他影片裡，他一邊用手狂指還一邊焦急呼喊」、「天啊到底要問幾次啦哈哈哈哈哈」，更有網友笑稱「這簡直是比悲傷更悲傷的故事」。

▲▼東海在演唱會上搞笑大喊，狂問歌迷要去哪裡。（圖／翻攝自韓網／theqoo）

其實，東海過去在演唱會上也有許多讓人捧腹大笑卻極為寵粉的行徑，最廣為人知的就是東海拿起某位幸運粉絲的手機正準備自拍，沒想到粉絲媽媽的電話卻在此時打來，把粉絲嚇得不知所措。他在確認來電人身份後，不但直接把電話接起，還親暱的向對方打招呼：「Hello媽咪？我是Super Junior的東海。」搞笑的暖男特質一覽無遺，也讓網友笑說這根本是在看情境喜劇吧。