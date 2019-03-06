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《驚奇隊長》無雷開箱！「ETtoday看電影」直播送周邊

娛樂中心／綜合報導

漫威迷期待已久的驚奇隊長將成為《復仇者聯盟》逆轉關鍵的英雄！！這位將引領漫威宇宙走向下個十年的靈魂女英雄將有甚麼特殊的能力，能夠拯救世界，這將是大家最期待的關鍵！3月6日下午5點鎖定「ETtoday看電影」直播，看直播還有機會獲得《驚奇隊長》電影周邊商品喔！

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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《驚奇隊長》故事的背景在1990年代，講述當時地球陷入兩個外星世界的宇宙之戰，女飛官卡蘿丹佛斯如何成為漫威宇宙最強的女英雄- 驚奇隊長。這也是漫威電影宇宙中，首部女英雄的獨立電影。奧斯卡影后布麗拉森，經過九個月嚴格的訓練，也將把所有的努力成果展現在世人眼前。

▲▼ 專訪：劉香慈、謝毅宏《乳・房》-謝毅宏,劉香慈。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 《乳・房》謝毅宏,劉香慈。（圖／記者黃克翔攝）

本集節目除了本周夯電影《驚奇隊長》以外，還將邀請到最美士官長劉香慈到節目作客，她的電影新作《乳‧房》即將上映，電影《乳‧房》以諧音取名，「以乳換房」乍聽荒謬，其實對現代人來說，能在台北買下一間房才更天方夜譚。劉香慈擺脫「士官長」形象，在電影中大方落髮又露背，搭檔以人氣BL劇《HIStory2越界》走紅的「越界隊長」謝毅宏，大跳反串表演更是令人驚艷。鎖定本集「ETtoday看電影」還有機會獲得《乳‧房》電影票！

本周「ETtoday看電影」由影評膝關節與電影線記者林映妤主持，介紹好電影。想知道最多最即時的電影線動態消息，記得每周三晚間5點至6點鎖定「ETtoday看電影粉絲團」與「ETtoday星光雲app」！

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