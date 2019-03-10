獨家／許莉潔自責淚灑錄音室　老哥魔鬼操練「把我當阿兵哥」

記者許逸群／台北報導

《聲林之王》季軍許莉潔在比賽結束後，公司替她安排許多課程，除了舞蹈與表演課，為了醞釀更好的新作品，她更進錄音室練習唱歌。比賽出身的她太常唱現場的Live，發現進錄音室的聲音變得很赤裸裸地很不習慣，唱腔上要注意的細節也非常多，有次錄練習的demo更自責地淚灑錄音室。

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▲許莉潔一度不適應錄音室的唱歌方式。（圖／喜歡音樂提供）

許莉潔在比賽期間瘦了十公斤，也持續努力雕塑體態，平常會上健身房、做有氧以及飲食控制，但最近遇到減重的停滯期讓她很苦惱。於是她的哥哥當起魔鬼教練，連假4天都帶她運動，在家鋪一個瑜珈墊就馬上開始，蹲馬步、仰臥起坐、棒式運動都來，幫她加強心肺功能訓練以及核心肌群。

▲許莉潔連假期間每天運動。（圖／喜歡音樂）

許莉潔苦笑說，哥哥有天還帶她跳繩兩小時，讓滿身大汗的她對哥哥喊話：「是把我當作阿兵哥在操練嗎？」雖說如此，但她很感謝家人的幫忙。她每周都有出一首簡單的小cover，時常有粉絲鼓勵她越來越瘦、下巴越來越尖，讓她心花怒放，但也因此更緊張，因為大家真的有在關心她整個瘦身的過程！

沒工作的時侯，許莉潔都會幫忙家裡小吃店的生意，她表示開始會被粉絲拜訪，曾有粉絲拿著一個可愛的鉛筆盒要她在上面簽名，讓她覺得很害羞，也開玩笑說簽名要趕快練一下了！還有些粉絲是屬於默默去吃飯，之後會在社群上標註她，讓她感覺很窩心，不打擾也是一種溫柔。

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