國光女神激似韓冰　王世堅一看嚇到：真的以為她是

記者許逸群／台北報導

益智直播節目《台視17Q》日前邀請台北市議員王世堅，與國光女神杜少榛相伴搶獎金。外型神似韓冰的杜少榛事先錄VCR時預告，「世堅哥如果你在獎金挑戰賽答對超過3題，我就會給你一個愛的抱抱！」兩人在棚內一見到也讓王世堅明顯嚇了一跳，「我剛第一眼看到真的以為她是韓冰！」

▲▼王世堅險些將杜少榛誤認為韓冰，互動過程中也顯得相當害羞。（圖／台視17Q提供）

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對於答對3題會有愛的抱抱，王世堅突然變得靦腆害羞：「謝謝，我送給小武哥好了，」杜少榛說：「議員真的超靦腆，完全沒正眼看我一眼，他好像都用耳朵這邊跟我講話。」隨後魔王考驗賽碰到蒙面實況主「老王」把關，老王竟表現失常被質疑有放水之嫌，老王說「因為我也想看他們愛的抱抱啊」。

王世堅高分過了魔王考驗取得答題搶獎金資格，結果獎金挑戰賽被問「米妮和米奇」的手指數量意外出局，王世堅首戰益智節目居然1題就鎩羽而歸。主持人謝震武解讀為，他是害羞到不願有愛的抱抱，寧可就此犧牲。沒機會給王世堅哥愛的抱抱的杜少榛則略顯失望。

▲高山峰、王淨與陳希瑀搭檔奪下10萬獎金。（圖／台視17Q提供）

另外，《台視17Q》開播以來首度有藝人隊伍成功拿到十萬元獎金，高山峰、王淨與kimi陳希瑀成功奪下10萬元獎金。王淨會將大部分獎金捐給動保團體；陳希瑀則會給媽媽存起來；高山峰笑說：「當然立刻上繳給太太啊，而且這是直播節目，直接公開被看到，剛有朋友已經截圖了，根本隱瞞不了。」