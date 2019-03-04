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韓瑜激短褲「居家照」辣翻！　鏡頭一拉遠…狂露「神級美腿」

記者潘慧中／綜合報導

《金家好媳婦》去年底殺青後，女主角韓瑜開啟休假模式，不時會上社群網站報平安，「放心，我還活著，目前很滿意這種廢物生活。」她3日在社群網站PO出網美照，「姊時間很多，所以可以玩一下修圖軟體。」鏡頭一拉遠，鉛筆腿一覽無遺。

▲▼韓瑜激短褲「居家照」辣翻！（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲韓瑜曬出一系列居家美照。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

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照片中，可以看到韓瑜放下一頭及胸長髮，襯托出V字瓜子臉，身穿黑色上衣搭配熱褲，大方露出穠纖合度的腿部線條，肌膚保養得雪白嫩滑，微微彎下腰靠近鏡頭，一雙美腿讓人難以挪開目光。

▲▼韓瑜激短褲「居家照」辣翻！（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲▼韓瑜大方秀雪白美腿。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

▲▼韓瑜激短褲「居家照」辣翻！（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

韓瑜透露這陣子氣溫變化很大，本來就有過敏的她，症狀變得更嚴重了，「#一直擤鼻涕 #眼睛好癢，過敏人覺得苦」，並附上一個崩潰大哭的表情符號，似乎深受過敏所擾，不只這樣，她透露3隻鼠兒子也都在打噴嚏，「通通給我去看醫生！」

事實上，韓瑜剛進演藝圈時，一度因為壓力大、作息不正常，只能靠吃東西發洩情緒，體重當然會失控，後來針對飲食方面，她先從斷糖做起，就算無法一開始就完全不吃甜食，她建議，「慢慢地先從飲料無糖開始，喝黑咖啡、無糖茶，再到多喝水，減少接觸糖類後，身體慢慢比較舒服，精神也比較好。」

▲▼韓瑜的體態看不出來已經快40歲了。（圖／翻攝自Facebook／韓瑜Angel Han）

運動完後的舒展運動，同樣不容忽視，韓瑜強調運動完一定要拉筋，建議以一首歌的時間，「輕輕壓腿，做平拉動作。」洗完澡後再用精油「由下往上」按摩雙腿，特別是小腿的部分，避免養出小腿肌。

韓瑜IG全文：

今天有出門，所以有網美照 姊時間很多，所以可以玩一下修圖軟體 話說氣溫變化高高低低……我過敏，我的三隻鼠兒子也給我打噴嚏……明天通通給我去看醫生！最近天氣也變化太大……過敏人覺得苦 #一直擤鼻涕 #眼睛好癢 #過敏人請保重

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