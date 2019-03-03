旅遊遇到「天菜正妹」作者寫進書中　6年後發現她變「陸劇女神」！

記者李玟儀／綜合報導

巧遇偶像可能是很多粉絲想做的事之一，但如果是在明星還沒出名前，就曾拍下對方獨一無二的照片呢？真實故事發生在一名旅遊書作者陳達達的身上，多年前在西域旅遊時，曾偶然拍下當地百姓生活照，讚嘆女子貌美如花，沒想到幾年後發現，這個美女搖身一變成了陸劇女神。

▲6年前旅遊拍下照片，沒想到照片中的美女竟是迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

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作者陳達達在2013年出版的旅遊文學小說《一個人的西域》在近日再度受到矚目，因為有迪麗熱巴的粉絲發現，書中收錄的照片竟然出現素人時期和朋友坐在街邊聊天的迪麗熱巴。

書中的第23章標題寫著「和田的穆斯林紳士」，和田舊稱和闐，位於新疆維吾爾自治區，地處新疆西南部。作者書中描述，在當地等車時一名維吾爾族、漢族混血的朋友「小王」說：「和田也出美女喲！」順著對方示意的方向望去，不遠處有位優雅的維族女子在打電話，作者頓時想起無數形容當地女子美貌的優美詩句。

▲這本書在2013年出版。（圖／翻攝自博客來網站）

像是「和闐人物在西域中，蓋比東南之江浙也。」坊間流傳江南出美女，將和闐比擬為江浙一帶，可見對當地女子容顏有著高度評價，另外作者也提到文人陳舜臣到西域遊覽時，曾為西域美女專門寫一篇文，就連李白的詩中也寫過「胡姬貌如花」，可見西域出美女名不虛傳。

▲大概連作者都沒想到，照片中的女孩如今會成為陸劇女神。（圖／翻攝自微博）

雖然書中文字描述讓作者驚豔的是「打電話的維族女子」，但作者配圖卻是2名在街邊聊天的女孩，其中一位正是迪麗熱巴，可見當時她也讓作者留下深刻印象。這本旅遊書在6年前出版，作者到當地旅遊的時間肯定更早一點，那時候肯定不會想到多年後，照片中的美女，竟然搖身一變成為紅遍影視圈的女神級人物。