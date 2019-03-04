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車太鉉「一句話」制伏金鍾國10年　姜虎東聽了也超怕！

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人金鍾國（金鐘國）在韓綜《Running Man》裡一直都是強勢又強壯的「老虎」形象，但這樣的他只要碰上演員兼好友的車太鉉就束手無策，讓許多人一直相當好奇其中的原因終於就在3日播出的《認識的哥哥》曝光！

▲金鍾國在《Running Man》一直都是絕對強者。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

▲金鍾國在《Running Man》一直都是絕對強者。（圖／翻攝自《Running Man》IG）

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車太鉉、洪京民和金Samuel擔任最新一期的《認識的哥哥》嘉賓時，車太鉉就談到金鍾國對自己真的很束手無策，要對方做什麼對方就會照做，有一次喝醉了一打去就要金鍾國高歌一曲，也因為喝醉後變得比較纏人，即使被拒絕了也還是一直要求著。

▲金鍾國敵不過車太鉉偷偷彎腰到餐桌下唱歌。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲金鍾國敵不過車太鉉偷偷彎腰到餐桌下唱歌。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

金鍾國正在和友人聚餐覺得相當難堪，可是又沒辦法抵擋車太鉉的黏人攻勢，躲到餐桌下以特有的高音默默歌唱：「有個男人～」讓《認識的哥哥》主持群全都噗疵一聲笑了出來，不過車太鉉也趕緊解釋了當時並不知道好友正在聚餐。

身為2人好友的洪京民也跟著透露，只有車太鉉會一直開那種會讓金鍾國生氣的玩笑，其實背後藏有一個決定性的原因：「車太鉉曾說只要敢打我一下就馬上報警！絕不和解！」這句話也讓平時以強勢形象著名的姜虎東（正名：姜鎬童）馬上屈服：「絕不和解這個…哇，真的很難為。」

▲金鍾國敵不過車太鉉偷偷彎腰到餐桌下唱歌。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲洪京民透露金鍾國不敢違抗車太鉉的原因。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲金鍾國敵不過車太鉉偷偷彎腰到餐桌下唱歌。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲連姜虎東也被車太鉉一句話嚇到。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

事實上，車太鉉、洪京民和金鍾國感情要好以外，他們還和張赫、洪景仁、劉承俊共6個同為西元1976年出生的6人組成「龍兒俱樂部」，他們從出道以來將近10年的時間就互相扶持，各自在歌唱、戲劇和綜藝闖出一片天，這群真男人的友情也讓許多人稱羨。

▼車太鉉、洪京民談及金鍾國片段。（影片／取自JTBC Entertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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