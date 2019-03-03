前主播「懷孕5個月浴室重摔」！　老公焦急衝出一看…幾乎吼了出來

記者劉宜庭／綜合報導

張宇曾有「最正主播」之稱，於2017年2月與TutorABC副總裁劉彥谷結婚後，兩人育有一兒子「蹦蹦」。她日前宣布懷二胎好消息，如今已經懷孕5個多月，沒想到，近來竟不慎在浴室滑倒慘摔，老公立刻衝出大吼，「妳怎麼了？」所幸最後並無大礙，肚中寶寶也平安無事。

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▲張宇日前宣布二胎喜訊，目前懷孕約5個多月。（圖／翻攝自張宇臉書）

張宇目前懷孕滿22周、約5個多月，不料3日發文透露，近來不小心發生摔倒意外，「當時我腳底一滑，孕婦狠狠在浴室大滑跤，黃立行摔成黃子佼…。」當下，她的視線由平角頓時轉為仰角，停頓了30秒之後，才突然反應過來，痛覺也在這時傳來，她自言自語地說：「我為啥躺在地上？」

不久，原本已經睡著的丈夫，聽見聲音後也立刻衝去浴室，著急到幾乎吼了出來，「妳怎麼了？？？有沒有摔到哪？？？」看到老公焦急緊張的樣子，張宇描述當下感受，「覺得被愛（大心），真他X有病。」

▲看見老公焦急的反應，張宇笑說「覺得被愛」。（圖／翻攝自張宇臉書）

所幸，在經過一整天的觀察，發現身體並無異狀，沒摔到尾椎、沒有破水、也沒撞到肚子，「只有落地的左臀紅腫，走路腿有點卡。」她自己都忍不住和老公說，「你兒子so Lucky！」同時，她也藉此機會，提醒孕媽咪們，如果發生類似狀況，一定要在24小時內，仔細觀察是否出現5個徵兆，包括陰道出血、腹部劇痛、宮縮、破水及胎動是否異常。