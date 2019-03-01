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直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

記者蕭采薇／高雄報導

美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）繼2015年後再度訪台，並首度於高雄世運主場館開唱，更是南台灣史上最大一次西洋歌手的戶外演唱會，吸引5萬人到場。在他們正式上台前，先安排DJ Noah Passovoy暖場，接著台上驚喜傳出台灣天后蔡依林的歌聲，讓全場嗨到翻。

▲▼魔力紅演唱會傳出蔡依林歌聲。（圖／CFP）

▲魔力紅首度在高雄世運主場館開唱。（圖／CFP）

晚間七點準時燈暗，讓全場陷入瘋狂，接著DJ Noah Passovoy登唱，第一首歌先放了蔡依林的《玫瑰少年》，讓台下歌迷相當驚喜。事實上他們每場巡迴都會準備小彩蛋，在前幾天的首爾場播放的則是南韓天團防彈少年團（BTS）的《FAKE LOVE》。

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▲▼蔡依林KKBOX風雲榜。（圖／記者張一中攝）

▲蔡依林的《玫瑰少年》被選為暖場DJ的開門歌。（圖／記者張一中攝）

魔力紅於28日抵達台灣，對於台灣美食念念不忘的吉他手James Valentine也特地要求要前往六合夜市品嚐台灣美食。魔力紅2017年推出全新專輯《Red Pill Blues 紅藍藥丸》全球銷售成績開紅盤，在台灣順利摘下各大排行銷售冠軍，至今更已經累積6白金、等同6萬張的銷售，堪稱台灣最受歡迎的西洋搖滾天團。

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▲▼魔力紅演唱會傳出蔡依林歌聲。（圖／CFP）

▲魔力紅首度在高雄世運主場館開唱。（圖／CFP）

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關鍵字

魔力紅, Maroon 5, Adam Levine, 蔡依林

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