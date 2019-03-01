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直擊／魔力紅穿「長袖中文衣」熱到滿頭汗　亞當終於脫了！全場尖叫

記者蕭采薇／高雄報導

美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）繼2015年後再度訪台，並首度於高雄世運主場館開唱，更是南台灣史上最大一次西洋歌手的戶外演唱會。主唱亞當李維穿長袖上衣現身，熱到滿頭汗後，終於捨得脫下時，令全場大尖叫。

▲▼魔力紅高雄世運主場館演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲魔力紅高雄世運主場館開唱，穿中文字「馬卞艾」上衣現身。（圖／LIVE NATION提供）

在DJ Noah Passovoy暖場後，魔力紅帥氣登場，接連帶來《What Lovers Do》、《Payphone》等多首夯歌，主唱亞當李維（Adam Levine）用心的穿上有著中文字「馬卞艾」的上衣現身，多次向粉絲開心問候：「你們好嗎？要多來一點音樂嗎？」

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▲▼魔力紅高雄世運主場館演唱會。（圖／LIVE NATION提供）

▲魔力紅高雄世運主場館開唱，穿中文字「馬卞艾」上衣現身。（圖／LIVE NATION提供）

已經四年沒來台灣開唱，魔力紅也相當瞭解歌迷，準備多首出道以來的熱門歌曲，包括《This Love》、《Animals》和《Moves Like Jagger》等等。尤其當《Moves Like Jagger》的口哨聲響起時，現場立刻爆出震耳欲聾的尖叫聲。

▲▼魔力紅主唱亞當李維脫了！（圖／讀者提供）

▲魔力紅主唱亞當李維脫了！（圖／讀者提供）

主唱亞當李維雖然用心穿上有著中文字「馬卞艾」的上衣現身，但現場仍不少歌迷是為他性感的好身材而來，他在歌曲《Makes Me Wonder》前終於脫掉長袖上衣，露出精實的手臂肌肉和刺青，令全場再次沸騰。

▲▼魔力紅主唱亞當李維脫了！（圖／讀者提供）

▲魔力紅主唱亞當李維脫了！（圖／讀者提供）

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魔力紅, Maroon 5, Adam Levine, 亞當李維

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