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追走蔡瑞雪！許凱皓「公開戀情」　兒童樂園告白成功：我交女友了

記者李玟儀／綜合報導

許凱皓曾演出戲劇《我的老師叫小賀》，2017年底參與《偶像練習生》，受到越來越多的關注，前段時間推出首本寫真及數位單曲《戀習男友》，展開一系列宣傳，他特別邀請蔡瑞雪客串一日女友，2人同遊兒童樂園練習愛情。

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

情境劇一開始許凱皓說：「據說在兒童樂園告白，大概有120%會成功。」果然走沒幾步就發現天菜女友蔡瑞雪一個人在樂園裡落單，上前搭訕沒講兩句話火速直球告白：「妳要跟我在一起嗎？」對方不假思索點頭答應，小情侶隨即在遊樂園中展開甜蜜約會。

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▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓、蔡瑞雪組「一日情侶」。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

只是撩妹過程很落漆，搭海盜船時許凱皓比蔡瑞雪還害怕，雙手緊抓護欄，玩雲霄飛車時自稱「雲端情人」，要讓對方在衝上雲霄之際和真愛在一起，無厘頭宣言一度讓場子冷掉，2人尷尬相視而笑，不過帥哥配正妹的養眼畫面，還是讓畫面中洋溢著粉紅泡泡。

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼一日情侶甜蜜完分手。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

▲▼許凱皓、蔡瑞雪。（圖／翻攝自YouTube／許凱皓）

情境短劇的結局收尾收在許凱皓愛上兒童樂園中的男性路人，向蔡瑞雪提出分手，「很榮幸可以跟妳在一起，妳給了我很好的經驗，可是我還是有一件是想跟妳講，就是...我們分手吧！」結局神展開，只是有一大票粉絲只看影片標題寫著「我們成為情侶了」就崩潰了，YouTube頻道中網友留言哀號「心碎」、「怎麼可以」，成功騙到不少人。

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

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許凱皓, 蔡瑞雪, 戀習男友

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