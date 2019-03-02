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畢書盡《歌手》「吞CD狂嗓連飆3高音」！　網爆雞皮服了：開口跪

記者李玟儀／綜合報導

歌手畢書盡1日登上大陸歌唱節目《歌手2019》擔任踢館選手，同場的還有香港女歌手、曾參加《創造101》的許靖韻，他演唱《Nothing at all》，網友大推：「開口跪！」

▲▼Bii登《歌手》。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Bii登《歌手》。（圖／翻攝自芒果TV）

Bii的韓式唱腔自出道以來備受矚目，也因此成為新生代歌手中的佼佼者，近幾年來多首歌曲搭配偶像劇，觀眾、歌迷反應相當不錯，也經常攻佔排行榜，這次他獲得節目組及專家顧問團推薦登上《歌手》踢館，消息公開後吸引一票粉絲期待。

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節目中Bii演唱《Nothing at all》，在英倫搖滾曲風中，前半段他的磁性低嗓迂迴婉轉，沒有過多炫技，像在敘述心事一般，透過旋律及情緒的層層堆疊，在歌曲中後段一次爆發，像是情緒找到了宣洩的出口，一次引爆現場觀眾共鳴。

▲▼Bii登《歌手》。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼Bii登《歌手》連飆三次高音。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼Bii登《歌手》。（圖／翻攝自芒果TV）

雖然最終結果要等到下周才揭曉，不過有大陸網友爆料這場踢館賽，最終由許靖韻勝出，讓Bii的粉絲大呼遺憾，網友推測或許是輸在選歌及編曲上，因為大陸歌唱節目的觀眾似乎更偏好氣勢磅礡的歌曲，再加上這首歌並非他最熱門的歌曲，受眾無形之間受限，網友說假如他演唱《轉身之後》或許會更適合，但最終正確結果仍待節目組公布

►Bii登《歌手》表演片段！

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畢書盡, Bii

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