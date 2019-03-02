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「彭順小三」李悅彤被爆婆媳不和　IG曬照正面回應了！

記者張靖容／綜合報導

香港女星李悅彤（Liddy）因5年前介入李心潔的感情生活，一度使對方的婚姻觸礁，被網友冠上小三的罵名，形象全毀而淡出演藝圈，2018年與澳門富商鮑偉業低調登記結婚，同年10月產下一子，成為新手媽媽。不料，她近日被爆與婆婆不和，為了澄清傳聞不實，忍不住直接在IG上親自回應了。

▲李悅彤。（圖／翻攝自李悅彤ig）

李悅彤發文駁斥婆媳不和傳言。（圖／翻攝自Instagram／liddyli）

婆媳不和的謠言一出，就惹怒了李悅彤，她在IG貼出與男方親友、婆婆出席百日宴的照片，生氣地表示，自己跟夫家關係良好，跟婆婆關係也很親近，不滿外界未經查證就亂放假消息，並放狠話警告那些專放假消息的人，不要當別人人生的審判官，隨便破壞別人的婚姻和家庭和諧。

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根據《東方新地》報導，一名爆料人士稱鮑偉業的媽媽很喜歡前任媳婦，傳出自從兒子表示要離婚娶李悅彤，就一直強烈反對，如今現任媳婦生娃舉辦百日宴，鮑媽甚至被爆出跟親友約好一起缺席。

針對此事，李悅彤於2月28日在IG上PO出與夫家和樂融融的照片，正式回應婆媳不和的事情，也在文中說：「我家庭很美滿！兒子很健康可愛！不用你們這些人在這妒忌無中生有！有很多事你們不是當事人不是睡在我們床下底，不清楚的事請不要胡亂猜測！不要當自己是別人的人生審判官，道德審裁者！」向外界喊話別再打擾她的生活。

▲李悅彤。（圖／翻攝自Instagram／liddyli）

李悅彤曬出婆媳合照。（圖／翻攝自Instagram／liddyli）

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關鍵字

李悅彤, 李心潔, 鮑偉業, 小三

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