被逼走「30樓雲霄飛車軌道」　詹子晴怒譙製作人髒話

記者許逸群／台北報導

藝人詹子晴（丫頭）日前上中天《麻辣天后傳》分享「製作人曾讓我做過的荒唐事」。她透露，過去曾上製作人洪精陽的節目，有次錄影居然要挑戰走30層樓高的雲霄飛車軌道，「可怕的是還要原路走回去，真的很恐怖，我一下去就翻臉，說沒有人這樣錄的！」

▲詹子晴曾被逼走雲霄飛車軌道。（圖／中天提供）

詹子晴訴說當時被逼走雲霄飛車軌道的過程，製作人洪精陽笑回：「妳有翻臉嗎？」主持人利菁大笑說：「可能聲音聽不出來，妳（詹子晴）現在用最生氣的口氣罵他無良製作人！」詹子晴馬上不顧形象大罵髒話，讓眾人狂笑不已，沈玉琳笑說：「妳罵髒話怎麼有山東腔？妳是老兵喔！」

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詹子晴激動表示：「這句話我已經忍很久了，每次錄完都會罵髒話！」洪精陽開玩笑說，被詹子晴罵髒話很榮幸，利菁則說：「這句話一定會被消音，聽不到實在太可惜了。」

▲▼小甜甜控訴沈玉琳。（圖／中天提供）



另外，小甜甜（張可昀）也指控曾上沈玉琳製作的節目，但1集通告費卻要她錄2集節目，「玉琳哥錢都給的超少的！」而且她之後才發現不合理。沈玉琳虧說：「她當時根本不是個咖，以前是有人給我錢，求錄影曝光，妳還不知道感恩，那時候鬼才認得妳！」

張可昀繼續指控，某次上製作人劉彥峰節目挑戰跳水，因為怕高一度腿軟，還在高台上崩潰大哭，劉彥峰居然冷冷地說「我們只租到5點」，要她趕快跳。還有回她挑戰爬高雄85大樓，製作人承諾會有醫護人員，但隨後製作人自爆：「醫護人員是我們發的工作人員。」