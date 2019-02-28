ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被逼走「30樓雲霄飛車軌道」　詹子晴怒譙製作人髒話

記者許逸群／台北報導

藝人詹子晴（丫頭）日前上中天《麻辣天后傳》分享「製作人曾讓我做過的荒唐事」。她透露，過去曾上製作人洪精陽的節目，有次錄影居然要挑戰走30層樓高的雲霄飛車軌道，「可怕的是還要原路走回去，真的很恐怖，我一下去就翻臉，說沒有人這樣錄的！」

▲▼詹子晴、小甜甜、沈玉琳。（圖／中天提供）

▲詹子晴曾被逼走雲霄飛車軌道。（圖／中天提供）

詹子晴訴說當時被逼走雲霄飛車軌道的過程，製作人洪精陽笑回：「妳有翻臉嗎？」主持人利菁大笑說：「可能聲音聽不出來，妳（詹子晴）現在用最生氣的口氣罵他無良製作人！」詹子晴馬上不顧形象大罵髒話，讓眾人狂笑不已，沈玉琳笑說：「妳罵髒話怎麼有山東腔？妳是老兵喔！」

請繼續往下閱讀...

詹子晴激動表示：「這句話我已經忍很久了，每次錄完都會罵髒話！」洪精陽開玩笑說，被詹子晴罵髒話很榮幸，利菁則說：「這句話一定會被消音，聽不到實在太可惜了。」

▲▼詹子晴、小甜甜、沈玉琳。（圖／中天提供）

▲▼小甜甜控訴沈玉琳。（圖／中天提供）

▲▼詹子晴、小甜甜、沈玉琳。（圖／中天提供）

另外，小甜甜（張可昀）也指控曾上沈玉琳製作的節目，但1集通告費卻要她錄2集節目，「玉琳哥錢都給的超少的！」而且她之後才發現不合理。沈玉琳虧說：「她當時根本不是個咖，以前是有人給我錢，求錄影曝光，妳還不知道感恩，那時候鬼才認得妳！」

張可昀繼續指控，某次上製作人劉彥峰節目挑戰跳水，因為怕高一度腿軟，還在高台上崩潰大哭，劉彥峰居然冷冷地說「我們只租到5點」，要她趕快跳。還有回她挑戰爬高雄85大樓，製作人承諾會有醫護人員，但隨後製作人自爆：「醫護人員是我們發的工作人員。」

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

快訊／袁艾菲結婚了！「幕後人員」帥老公曝光了

評審撂重話讓她記5年！馮玟璇唱「王子的新衣」藏含義

一句「我們都在」得知婚變　黃小柔：愛紗只擔心家人難過

張若凡《走了嗎》2.0出爐！金曲團隊打造「好聲音」

購物天后接「未知電話」　講到一半發現⋯對方是費玉清

愛紗離婚協議曝光　無共同財產各自飛

李懿「很久沒穿那麼少」　挑戰鋼管舞⋯看教練服裝傻眼

13歲的Gail到底有何魔力　無法不愛上她的5大理由

李佳歡《聲林》隱藏版「最後一首歌」讓李佳薇爆雞皮

「這首歌」曝心中多年陰影　林孟辰跟家人視訊哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

詹子晴, 丫頭, 麻辣天后傳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光
  2. 被逼走「30樓雲霄飛車軌道」　詹子晴怒譙製作人髒話
  3. 13歲兒助攻女神媽媽再婚！　竹內結子「確定閃嫁」小4歲師弟
  4. 紅髮艾德秘婚！聖誕節「娶回高中同學」　為老婆預留專屬刺青
  5. 張秀卿過年黏老公胖5KG！　急求醫「仍想懷孕當媽」
  6. 《X戰警：黑鳳凰》正式預告「大反派開外掛」　網崩潰：萬磁王會死掉
  7. noovy吉他手Hank退團倒數！　「最後演出」確定在台北
  8. 獨／潘奕如赴歐街頭表演　睽違5年《追夢女伶2.0》確定加場！
  9. 《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得
  10. 寧可信其有！台女直播主奈奈「筆仙請不走」當場折斷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366