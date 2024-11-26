史迪奇爆紅超過20年！　迪士尼官宣真人版《星際寶貝》要來了

記者黃庠棻／台北報導

迪士尼經典動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》將於2025年5月22日暑期第一檔萌翻大銀幕！今（26）日發佈首張海報，首支前導預告也即將於下週隨之隆重亮相。

▲《星際寶貝：史迪奇》即將推出真人版。（圖／迪士尼影業提供）

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風靡全球超過20年的迪士尼經典動畫《星際寶貝》的主角、史上最萌外星人史迪奇魅力不減，全新真人版更以栩栩如生的風貌登場，即將再度萌翻所有影迷和死忠粉絲。

《星際寶貝：史迪奇》敘述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠，爆笑又感人的故事十分引人入勝。

▲《星際寶貝：史迪奇》即將推出真人版。（圖／翻攝自YouTube／迪士尼影業）



星際寶貝「史迪奇」早已是家喻戶曉的知名角色，全新真人版更以栩栩如生的面貌登場重返大銀幕，令全球萬千粉絲引頸期盼趨之若鶩，最新首張海報一亮相，更展現史迪奇頑皮又可愛的招牌形象，勢必更加掀起一陣「史迪奇熱潮」。



本片由以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，《阿拉丁》真人版美國台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲，萬中選一的土生土長夏威夷小女孩瑪雅基羅哈領銜主演莉蘿，《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇配音史迪奇的發明家邪惡主人強霸博士，青春女星席妮伊莉莎白奧古東飾演莉蘿的姊姊蘭莉，《魔法黑森林》男星比利馬格努森配音銀河系聯邦艦隊特工的獨眼霹靂。

▲《星際寶貝：史迪奇》即將推出真人版。（圖／翻攝自YouTube／迪士尼影業）



《星際寶貝：史迪奇》真人版重新演繹了迪士尼於2002年的經典動畫，以有趣又動人的方式講述一個逃出的外星生物如何協助孤單的夏威夷女孩修補她破碎的家庭。