《SCOOL》準決賽一口氣淘汰7人　「2選手爆冷掰了」網震驚

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》上週播出全新集數，在準決賽後一口氣宣布淘汰七人包括曾摘下兩顆「夢之隊」星星的資優生誠太、李東運、黃薪祐，最年長的賴耀翔也慘遭淘汰，令人跌破眼鏡，還有張宇閎、李冠緯、朴廷鎬也失去總決賽資格，讓眾選手們不捨爆哭，也引發網友討論。

▲賴耀翔和黃薪祐雙雙遭到淘汰，不捨相擁。（圖／天空娛樂提供）

六位導師心情也相當沉重，導師銀赫特別勉勵淘汰選手們仍要努力往夢想前進，「淘汰跟失敗不一樣的，雖然你們被淘汰，但夢想沒有被淘汰，要繼續加油。」羅志祥也特別打氣：「夢想可以被劃的很大，這次失敗不代表你的夢想被阻礙，希望能藉著這一次檢視自己缺點，然後努力增加自己的價值。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

準決賽中的「自主製作任務」所呈現的四首新歌包括〈Gummy Bear〉、〈DEJA VU〉、〈Oh My Girl!〉、〈GO HIGH〉可說叫好又叫座，以〈Gummy Bear〉拿下第一名隊伍的裵宇率、朴鎮祐、裵准晧、梁哲維、陳麒文、李俊赫、連兆緯等七人全員更一舉登上「夢之隊」寶座，其中陳麒文不僅五個任務都拿到星星、更制霸夢之隊全勤獎，被視為總決賽冠軍熱門人選，就連投票人氣都在榜首，讓緊追在後的「野獸美男」鄭美祥視他為最強勁敵。

▲▼《SCOOL》第九集中，〈Gummy Bear〉組全員登上夢之隊，其中陳麒文更被看好是奪冠熱門。（圖／天空娛樂提供）

此外，繼Toro後，金曲歌后孫盛希以最美「暖心導師」之姿降臨《SCOOL》，鼓勵淘汰學員為重返夢想舞台繼續努力，不僅傳授自身表演經驗，身為南韓華僑的她還跟現場選手交流韓文，讓淘汰選手們受益良多；而她更現場出任務讓這群選手實地操演歌舞，還親掌鏡紀錄了解大家的實力，並從中指點動作缺失。本週六在高雄巨蛋將舉行總決賽，銀赫、羅志祥、李洪基、崔容俊、婁峻碩、YUJU六位導師及師姐GENBLUE幻藍小熊將到場見證全新男團的誕生。