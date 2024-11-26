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曾沛慈遭疑「退追汪東城」！　緊急發聲澄清：我的錯

記者王靖淳／綜合報導

女星曾沛慈與藝人汪東城當年因演出《終極一班》系列的「雷婷」與「汪大東」而結緣，所組成的「東婷CP」是不少粉絲的回憶，不過最近卻有眼尖的網友發現，曾沛慈疑似退追汪東城的IG帳號。為此，她今（26）日也在限動發文澄清了。

▲▼曾沛慈、汪東城的「東婷CP」是不少《終極》粉絲的回憶。（圖／華研提供）

▲曾沛慈、汪東城的「東婷CP」是不少《終極》粉絲的回憶。（圖／華研提供）

曾沛慈表示，自己本來以為一直都有追蹤汪東城，但最近在查看後才發現，確實沒有按下追蹤按鈕，這讓她感到既意外又尷尬。她坦言，「我明明記得一直都有追蹤他的，是我的錯！」同時也強調自己已經馬上補按追蹤，化解這場烏龍事件，「我剛已經趕快按下去追蹤對方了，謝謝大家的關心。」

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▲▼曾沛慈。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

▲曾沛慈澄清沒有退追汪東城。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

曾沛慈回憶與汪東城拍戲時期，表示當時還沒有Instagram，因此對未追蹤的狀況感到困惑，並直言：「天地良心，真的沒有取關這件事，而且做這件事不是太奇怪太笨了嗎？」她也特別感謝粉絲的關心，希望大家不要再為此事引發誤解。

▲▼曾沛慈。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

▲曾沛慈希望粉絲保持理性。（圖／翻攝自Instagram／tseng_pets_ohyeah）

針對這次誤會，曾沛慈坦言平常不會刻意解釋，但這次為了避免粉絲間產生不必要的不愉快，她選擇出面澄清，並希望大家理解她的心意，「我只是衷心希望大家都好好的，每一次的合作機會我都很感謝。」最後，她也呼籲粉絲保持和諧，不要因為她的澄清而產生不愉快，並溫馨喊話：「Love & peace.」

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曾沛慈, 汪東城, 終極一班

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