2024聖誕好事集信義登場！畢書盡、小煜同台演出

圖、文 / 好事聯播網

▲2024聖誕好事集音樂會演出陣容。

寒冷冬季，好事989電台用滿滿的溫暖陪伴大家！12月7日好事989電台即將現身在台北信義威秀中庭廣場，舉辦一場充滿音樂、歡樂與愛心的「聖誕好事集音樂會」活動，邀請民眾一起度過美好的聖誕假期。

今年「聖誕好事集音樂會」陣容超強，除了邀請到人氣偶像畢書盡、棒棒堂成員小煜外，還有創作才子田亞霍、以及爆發力女聲陳忻玥等十四位重量級嘉賓登台演出。2024聖誕好事集音樂會不只有精彩的表演，這次在現場好事989電台還精心設置了許多遊戲攤位、豐厚的獎品，讓參與的民眾在闖關玩樂中還能將超多好禮帶回家。

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一直以來好事989電台都秉持著「分享愛與關懷」的精神，希望透過活動推廣公益與善心。今年聖誕好事集音樂會，好事989電台同樣與小胖威利病友關懷協會合作，設置公益攤位，藉此呼籲大眾關心、了解需要幫助的群體，並且鼓勵大家在享受音樂、趣味的同時一起行善，讓這個冬天不僅充滿歡笑，更充滿愛的力量。

2024聖誕好事集音樂會

日期：2024/12/07(六)

時間：16：00～20：00

地點：台北信義威秀中庭廣場（台北市信義區松壽路20號）

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