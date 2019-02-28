孫燕姿：產後投入工作要調適！　「媽媽親力親為」

記者關韶文／台北報導

亞洲天后級歌手孫燕姿，生完二寶後，健康形象被知名有機品牌相中，選他成為有機奶粉的代言人。 喜迎二寶的燕姿表示，「這次感覺輕鬆很多，第一胎時有關寶寶的尿片、餵奶、吃喝拉撒等，新手媽媽親力親為都不放過；這次因為有了經驗，加上自己信任的幫手、選好信任的品牌，就能安排時間，好好地放心工作！」

作為80、90後心中的超級天后，孫燕姿一直以健康、率真、積極的形象深受大家喜愛。出道19年推出13張專輯，人人心中都有一首孫燕姿，她在音樂上對於品質的追求，更是認真執著。

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▲▼孫燕姿二寶出生後，接下奶粉代言。（圖／翻攝自孫燕姿粉絲專頁）

雖貴為天后，但家人在她心中有著不可替代的地位，重要的節日、時刻，她總是陪伴在家人身邊。與新一代年輕爸媽一起成長的她，也在去年晉升為有兩個可愛寶貝的媽媽。生活中的孫燕姿，非常關注家人的飲食，會給家人及寶寶選擇健康安全的食品。

同時， 這也是燕姿喜獲二寶後的第一個品牌代言，燕姿表示，「再次從產後開始投入工作的確是需要一些調適，幸好有家人的全力支持，讓我能無後顧之憂地全心投入。」有機生活一直是燕姿追尋的，所以這次代言澳洲品牌有機奶粉，她感到非常開心，寶寶吃得健康是很重要的。