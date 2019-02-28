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獨／潘奕如赴歐街頭表演　睽違5年《追夢女伶2.0》確定加場！

記者李欣容／台北報導

潘奕如有關夢想、親情的創作《追夢女伶的赤裸告白》、《給爸媽的情書》首演後喚醒許多人追夢的初衷，還有不少觀眾寫信回饋，開始勇敢的去實現夢想、開始改善親子關係，讓潘奕如感動，「這就是我的創作所渴望發酵的能量。」這2個作品也將在3月22日、23日於納豆劇場接力加演。

▲▼潘奕如－給爸媽的情書。（圖／潘奕如提供）

▲潘奕如遊歐創作將在3月加演。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

潘奕如10年前因情傷初訪歐洲，愛上歐洲人事物所帶給她的感動，2012年她和劇場演員劉珊珊再次造訪，並瘋狂地在阿姆斯特丹進行1個月的街頭表演，從被警察趕，合作被拒，到後來奇事、奇遇不斷，還在紅燈區有一段「特別」的體驗。

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▲▼潘奕如遊歐創作將加演 。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

▲潘奕如（左）曾到歐洲做街頭表演。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

潘奕如回國後受到各種演講邀約，她想著，不如就將這些演講，升級為劇場表演，讓觀眾透過幻燈片和演員的連講帶演，一同和她經歷追夢旅程《追夢女伶的赤裸告白》。

也因為她在歐洲的這些日子時常想起父母，2017年時決定帶爸媽到歐洲自由行1個月，去年9月也將其創作成演講劇《給爸媽的情書》。

▲▼潘奕如遊歐創作將加演 。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

▲潘奕如在台灣分享在歐洲追夢經歷。（圖／潘奕如提供）

10年過去了，潘奕如在今年3月加場，一次將這2個出自歐洲的創作再次搬上舞台，紀念過去10年追夢的勇氣，也期待繼續給觀者正能量。

從《追夢女伶的赤裸告白》首演至今，潘奕如仍常收到觀眾回饋，「有人說看完表演後，努力跨出夢想步伐，正在澳洲打工旅遊；有人真的換到了想做的工作，而不是別人期待他做的；也有當機立斷要辭職的。」嚇得她趕緊回信，要對方仔細思量再做決定。

▲▼潘奕如遊歐創作將加演 。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

▲潘奕如（右2）想記錄10年來勇敢追夢，特別加場演出。（圖／翻攝自潘奕如臉書）

演藝圈好友陳珮騏、張本渝、王少偉等人看完《給爸媽的情書》後都說，「是一個能重新給你振作的方向，和支持力量的表演」、「暖心又創意無限，隨著她的重整自己，也默默被療癒了」、「坦白說，如果看過她私下創作，就會知道比她入圍金鐘獎還更精彩，才女無誤」。

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關鍵字

潘奕如, 給爸媽的情書, 追夢女伶的赤裸告白

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