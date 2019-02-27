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網嗆「渣男出軌還洗白」　《妻子浪漫旅行》包貝爾暴怒：我傾家蕩產告死你！

記者李湘文／綜合報導

大陸男星包貝爾跟老婆包文婧結婚5年，近來參加陸綜《妻子的浪漫旅行2》，因為螢幕前各種貼心舉動，被觀眾讚為「愛妻好男人」。然而，他最近發文談感情，卻被一名網友罵「渣男」、「孕期出軌」，因而氣到直接轉發對方PO文，大罵：「早上一開門我就告你，告死你！」

▲包貝爾放話告網友。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

▲包貝爾跟老婆包文婧最近一起上《妻子的浪漫旅行》。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

該名網友在微信朋友圈、微博都公開嗆包貝爾是渣男，並轉發對方談論感情的文章，酸道：「孕期出軌，還敢出這樣文洗白！厚臉皮！當初不是包小三被跑男除名，當所有人健忘是不是？」文末，他還留下詛咒：「這種利用婚姻感情騙粉的！打入地獄，不得翻身！」

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▲包貝爾放話告網友。（圖／翻攝自微博）

▲網友發文嗆包貝爾。（圖／翻攝自微博）

未料，包貝爾本人看到這篇PO文後，立刻強硬地展開反擊，不只直接轉發、曝光該網友ID，讓自己微博上1200萬名追蹤者都看到，更回嗆：「你信我的，早上一開門我就告你，告死你，讓你造謠沒有成本？」他似乎是氣壞了，最後還補上一句「我傾家蕩產我都告你」。

▲包貝爾放話告網友。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

▲包貝爾放話告網友。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

發生此事後，該名痛罵包貝爾的網友火速刪文、改微博ID，並發文讚美包文婧，疑似想藉此轉移大眾注意，悄悄息事寧人。不過，仍有許多人為包貝爾不平，痛批這名網友「現在鍵盤俠真厲害，什麼有的沒的都敢寫出來」、「真的太可惡了」，也力挺包貝爾「得讓他知道後果」、「支持告造謠者」。

▲包貝爾放話告網友。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

▲許多人發聲支持包貝爾告造謠者。（圖／翻攝自微博／包貝爾）

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