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賴雅妍3年後再演「琵亞諾」！　《瘋狂偶像劇》加演有彩蛋

記者李欣容／台北報導

全民大劇團《瘋狂偶像劇》5度加演，男女主角溫昇豪、賴雅妍今（27日）出席記者會，賴雅妍驚爆：「琵亞諾這次要重現在劇場舞台上！」原來劇情設定賴雅妍飾演的「萬年女二」太想爬升到女主角位置，在看過偶像劇《愛上哥們》後，決心要扮演最受歡迎的女一「琵亞諾」。

▲▼ 溫昇豪、賴雅妍 《瘋狂偶像劇》5度加演 。（圖／全民大劇團提供）

▲溫昇豪（右）、賴雅妍 《瘋狂偶像劇》5度加演。（圖／全民大劇團提供）

溫昇豪和賴雅妍從2012年開始演出，回憶過去最慘烈的演出經驗，溫昇豪說：「2個禮拜演出13場，演到後面真的不知道自己在幹嘛！」

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即便以合作多年，這次加演他們仍從年後開始彩排，加入許多新梗，例如《延禧攻略》、《比悲傷更悲傷的故事》等，就連賴雅妍曾演出的《愛上哥們》「琵亞諾」一角也會再次上身，她笑說：「當時拍戲那頂假髮還在我家。」

▲▼ 溫昇豪、賴雅妍 《瘋狂偶像劇》5度加演 。（圖／全民大劇團提供）

▲賴雅妍將把「琵亞諾」搬上舞台劇。（圖／全民大劇團提供）

睽違3年再次飾演琵亞諾，賴雅妍坦言：「這角色其實已成為我人生的慣性，所以並不用刻意回想。」更說可以3秒上身，這次的劇場造型也是量身打造，不會讓觀眾失望。

▲▼ 溫昇豪、賴雅妍 《瘋狂偶像劇》5度加演 。（圖／全民大劇團提供）

▲《瘋狂偶像劇》3月29日到3月31日將在台北城市舞台演出。（圖／全民大劇團提供）

雖是加演，但比起首演時，台灣人追劇氣氛大不如以往，導演謝念祖有感而發：「台灣偶像劇可說是電視圈一個時代的標誌，我們能做的就是讓大家在這齣戲裡，喚起當年看偶像劇的心動。」

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賴雅妍, 溫昇豪, 瘋狂偶像劇, 琵亞諾

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