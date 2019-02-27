張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

農曆新年才剛過，演藝圈就爆出愛紗與周洺甫離婚、蔡淑臻與李沛旭鬧分手等，演藝圈的感情事似乎風波不斷；本刊接獲爆料，交往近3年的楊奇煜（小煜）與張景嵐在去年底其實也已經悄悄分手，用情頗深的小煜打擊極大，在私人臉書上不斷發文怨嘆沒對象是單身狗，對張景嵐也仍舊放不下。



圖文／鏡週刊

小煜2016年因與張景嵐合作演出戲劇《原來1家人》看對眼，女生外型看似性感冶豔，卻有著純真性格，反差萌讓小煜一見鍾情，2人愛苗悄悄萌芽，雖然兩年多來曾多次被本刊或媒體直擊約會並一起返家，但從來沒正式承認戀情，僅含蓄表示將彼此列為觀察對象，小煜說想在35歲前結婚，不過張景嵐則希望能在演藝圈闖出名堂，甚至說過「在沒有代表作前，絕對不嫁人」的話。

貼文抒發 自嘲單身狗

去年9月初，張景嵐慶祝30歲生日，小煜及好友阿緯現身她的寫真書記者會，張景嵐羞答答說小煜不會干涉她的寫真書尺度，還會提點她需要加強肌肉線條部位，張景嵐在媒體逼問下也難得鬆口不排斥閃婚，「搞不好明天就結婚。」同月中旬小煜po文恭喜柯佳嬿和坤達結婚，還寫下：「下次該我？」更被認為他和張景嵐好事近了。

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去年10月中，張景嵐上網路節目，被問到小煜的優點時表示：「不要看他這樣，他是單純善良、沒心機的人。」但月底就傳出2人感情生變，小煜先是在私人臉書發文說「該放下的好好放下，該憂傷的哭完就好，該離開的別再回頭」，讓人猜測是否在鬧分手，他也不斷地在臉書上求上帝幫助。上月他表示沒有對象，並說「一個人的生活雖不習慣，但久了也慢慢找到生活的軌道。」本月初在疑似同學會合照中寫下「單身的在C位（指照片中的自己），同學們能不能別那麼趕著生。」直到今年情人節，他又說「單身狗不誠心的祝福」，才被朋友確認他已恢復單身。

信仰不同 結婚遭擱置

據悉小煜雖然被張景嵐認為是個值得託付的對象，但他個性比較大男人，而外型溫婉的張景嵐，對自己事業仍有不少想法，希望婚後能維持男女平等的工作模式，不是個柔弱甘於投入家庭的小女人，2人生活上常有歧見不說，去年年初曾有報導指他們因「信仰」差異太大而有不睦，初信妙禪的張景嵐想說服小煜追隨「Seafood」，但小煜是虔誠基督教徒，只陪張景嵐參加「禪行分享會」，讓張景嵐很失望，原本有結婚想法的2人，也暫時擱置不提，想不到最後仍走向分手一途。



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