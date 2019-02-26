費莉絲蒂瓊斯《法律女王》挑戰6分鐘法庭戲　本尊好評肯定

記者洪文／綜合報導



《愛的萬物論》女星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）演出傳記電影《法律女王》（On the Basis of Sex），改編自美國傳奇女大法官露絲拜德金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）真實故事，片中有段近6分鐘、沉穩堅定又充滿力量的辯護，在她主動要求下，現場以不間斷的方式一氣呵成詮釋，堪稱全片最精采高潮。

▲《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供）



電影《法律女王》的故事聚焦在金斯伯格大法官家喻戶曉的傳奇生涯之外，早年不為人知、微小卻不凡的私歷史，帶觀眾一窺她成名前，身為一位學生、妻子、母親及社會新鮮人的不同面貌。

《法律女王》有段金斯伯格突破萬難、初試啼聲的法庭戲堪稱本片最精采高潮，這段近6分鐘、沉穩堅定又充滿力量的辯護，在費莉絲蒂瓊斯主動要求下，現場以不間斷的方式一氣呵成詮釋，導演再擷取其他人的畫面加以剪輯完成。費莉絲蒂說：「和大法官見面時，她很貼心地對我說『我看過你的作品，我知道你辦得到』，這番話帶給我無比信心。」

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金斯伯格大法官本人更以行動全力支持本片，不僅抽空閱讀劇本、和演員碰面，甚至在片中親自現身，讓費莉絲蒂瓊斯相當激動，「大法官在我們拍攝的最後一天來到片場，你可以感受到整個劇組都非常激動。看著她踩著堅穩的步伐朝鏡頭走來，並了解到她為了今日的成就付出多少努力，讓人打從心底尊敬這位非凡的女性。」

▲《法律女王》劇照。（圖／Catchplay提供）



看過《法律女王》之後，金斯伯格大法官也給予肯定，「我很高興這部電影是愉悅的，跟我印象中的70年代一樣，我們女權主義者並非總是憤怒又沮喪。我們感覺到世界正在進步，而我們就站在改變的最前線，那是一個樂觀、充滿希望的年代。」



《法律女王》改編現今美國最高法院唯二女大法官露絲拜德金斯伯格（費莉絲蒂瓊斯 飾）的真實成功故事，聚焦在年紀輕輕、剛踏出法學院校門的她，如何在男性至上、女性不被重視的工作環境中，力爭上游成為律師，為兩性爭取平權，成為美國史上最有影響力的法官之一。



電影《法律女王》將於2月27日在台上映。