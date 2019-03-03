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鄭雨盛不接受被叫「大叔」的原因！自戀語錄講出來都會爆雞皮

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

最近鄭雨盛的新電影《證人》在台灣上映了，一頻一笑真的是風靡萬千師奶，比較劇中暖男律師的形象，現實中的他是怎樣的人呢？剛好看見了標題為「鄭雨盛語錄」的文章，大部分都是對外貌超自信，然後看了第一句就噴笑了。真心覺得雨盛大叔超級幽默風趣，就連說出來的話也能那麼有意思啊，所以我就來分享一下，讓大家更認識他吧！

▲《證人》鄭雨盛、金香起。（圖／甲上提供）

▲鄭雨盛、金香起主演《證人》。（圖／甲上提供）

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(1) 잘생긴 건 이미 온 국민이 다 아는 사실이죠.
그것에 반기를 들면 쿠데타 수준이에요.
長得帥是全國民都知道的事實。
如果我對此感到反感的話，那就是軍事政變的水平了。

(2) 외모... 그냥 타고난 거 같아요.
아무리 관리해봐야 소용없어요, 타고난 건 못 이겨요.
外貌...好像就是天生的。
怎麼管理也沒用，天生的是無法戰勝的。

（帥哥怎麼拍照都好看，因為是天生的，無法戰勝啊！）

▲▼鄭雨盛是韓國的「國民男神」。（圖／CFP）

▲鄭雨盛對外貌非常自信。（圖／CFP）

(3) 이정재 씨가 대한민국을 대표하는 출중한 외모긴, 하지만 제가 낫죠
李政宰雖然是大韓民國出衆外貌的代表人物，但是我更出眾。

（就不知道身為好朋友的政宰叔是要多麼有忍耐力才能抵抗這名自戀主義佼佼者呀，哈哈。）

(4) 내가 잘 돼야, 친구도 거둘 수 있는 거예요.
언제나 나만 잘 되면 돼 민폐 끼치지 않는 친구가 되기 위해서.
只有我做好，朋友才能有收穫。
無論何時只要我做好就可以了，這樣才可以成爲不為朋友添麻煩的朋友。

（不過自戀的雨盛大叔還是很愛朋友的，記得在春史電影節獲獎時，他就說要與好朋友兼同僚李政宰和河正宇分享喜悅，真的是演技派旁邊是另一個演技派啊～）

▲▼鄭雨盛是韓國的「國民男神」。（圖／CFP）

▲鄭雨盛是韓國的「國民男神」。（圖／CFP）

(5) 제가 아저씨라는 단어를 받아들여야 할 나이면 아저씨라는 단어를 뜻을 바꿔야 하겠네요.
如果我到了該接受「大叔」這個詞的年齡的話，那就代表應該改變「大叔」這個詞的意思了。

（這個是我聽過最自信的一句話了！）

「我知道我很帥」已經變成了雨盛大叔的口頭禪，還聽過他在訪談時說，現在的社會如果帥的人不承認自己帥的話，就是做作了。一個那麼好看的大叔加上那麼幽默的性格，難怪輕輕鬆鬆就圈起了一大班粉絲啊。未來也要加油讓我們看到更多好作品喔，雨盛「叔」！

yeonhee
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