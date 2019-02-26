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陳小春「關注女網友微博」踩雷！　網一挖內幕傻眼了

記者陳芊秀／綜合報導

《延禧攻略》的張嘉倪因為拒絕和網友合照，被對方發文大罵「蛇精臉」，雙方互動掀起外界關注。該網友暱稱「盼喵喵」，隨即成為陸網熱搜對象，沒想到還被挖出和香港男星陳小春的微博互相關注，再度引發熱烈討論。

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博） 

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陳小春的官方帳號出現在網友「盼喵喵」好友群中，讓眾人好奇雙方私下關係，有人質疑「總感覺這女的是誰的小三，求大家深挖」、「是手滑嗎？」他開設微博以來，擁有1264萬網友追蹤，更有網友發現主動關注1000多名網友，IG也追蹤7000多人，數量相當龐大。

▲▼張嘉倪產後復出。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲張嘉倪拒絕合照掀起議論。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪拒絕網友合照，被對方痛罵「蛇精臉。」（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲張嘉倪回應，透露身體不適。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲網友肉搜女網友，發現她和陳小春互相關注。（圖／翻攝自微博）

粉絲推測陳小春和盼喵喵是因為微博自動關注的設定，才會有互相關注的結果，笑嘆「小春哥真的躺著也中槍啊」、「可能要清理一下關注的人了，關注一時爽，清理淚兩行。」

陳小春工作室稍早曬出Jasper回頭皺眉，疑惑表情再加上2個黑色問號，被推測是回應帳號和盼喵喵互關引發的騷動。網友回應「可以理解是陳小春無辜躺槍吧」、「人紅是非多」、「人在家中坐，鍋（黑鍋）從天上來」、「看來小春哥以後需要關心下自己的關注人群了。」

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲陳小春工作室曬Jasper疑惑問號照，被視為回應外界質疑。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳小春關注女網友微博，意外踩雷掀起爭議。（圖／翻攝自微博）

▲陳小春微博關注1000多個帳號，IG追蹤7000多人。（圖／翻攝自微博）

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