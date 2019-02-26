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回不去了！野生林宥嘉玩滑板　耍帥一跳竟慘摔..素顏落荒快逃

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉今年農曆年年假獲2星期休假，太認真地陪伴家人、照顧小孩，他忙到連運動的時間都沒有，太太Kiki看林宥嘉悶在家裡太久，建議林宥嘉不如溜個滑板去買菜，活動活動筋骨。林宥嘉聞言大喜，立刻拿著滑板衝出門，半路上一時技癢想秀一下跳躍特技，沒想到太久沒練、身手不再，耍帥不成反而狠狠摔到地上，引起路人側目，害得當時素顏的他迅速逃離現場。

▲▼林宥嘉過年玩滑板跌跤狗吃屎 。（圖／華研提供）

▲林宥嘉農曆年假休2週。（圖／華研提供）

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今年是新手爸爸林宥嘉第一次帶兒子跟長輩拜年，身份不同之後，林宥嘉笑說：「因為已經結婚生子了，這是我第一次連一個紅包都沒拿到的新年，長輩們的紅包全都給了酷比啦。」趁著照顧小孩空檔，他拿著滑板出門買菜，想秀技術卻跌個狗吃屎，引起路人側目，素顏的他怕被認出，趕緊落荒而逃，事後才拍著胸口說：「好險，差點就被路人認出我是誰，被認出的話就太丟臉了！」

▲▼林宥嘉過年玩滑板跌跤狗吃屎 。（圖／華研提供）

▲林宥嘉出門玩滑板慘摔個狗吃屎 。（圖／華研提供）

去年底完成的首兩場《idol世界巡迴演唱會》好評如潮，他說完成後，「自己心裡才有一點得到第一名的感覺，很幸運可以跟這麼多很棒的人合作，這是所有人一起努力才完成的作品。」農曆年後甫開工，林宥嘉先前花費半年時間為蔡徐坤貼聲打造的新歌《沒有意外》引起討論，在創作的過程中，林宥嘉看遍蔡徐坤過往表演的影片，仔細考量他聲線特質適合的音域，並想像著他在台上充滿魅力的模樣，把自己化身為蔡徐坤，才寫出這首歌，林宥嘉打趣地說：「原來我的內心這麼嚮往做偶像啊！」

林宥嘉找來最適合蔡徐坤的製作陣容，前後用了近半年時間傾全力打造出兩人都滿意的歌曲，這首融合林宥嘉誠懇系情歌，及蔡徐坤舞台魅力的《沒有意外》已全面上架，也是蔡徐坤出道來第一首全中文歌曲。

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